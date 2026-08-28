E, ovo je prava Džiletova Gruzija: Crna Gora nemoćna pod naletima Šengelije i Bitadzea

Bili su Gruzija i Aleksandar Džikić jedan od hitova prošlogodišnjeg Evrobasket u kojem su stigli do četvrtfinala. Ovakvi rezultati i te kako znaju da skrenu pažnju na neku reprezentaciju, a samim tim narastu i očekivanja. Iskreno, sve ovo dovelo je do toga da Gruzija u kvalifikacijama za Munodbasket bude gledana očima favorita, a onda prvu fazu odigra veoma mršavo i u nastavak ode kao poslednjeplasirani tim u nimalo lakoj grupi.

Svaki meč za Krstaše postao je borba za goli život, a u nimalo jednostavnoj situaciji u goste im je došla zahuktala Crna Gora sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Pritisak je bio na Džiletu i njegovim momcima, a oni su odgovorili na najbolji mogući način. Gruzija je u Tbilisiju odigrala najbolji meč u dosadašnjem toku kvalifikacija i slavila protiv Sokolova sa ubedljivih - 101:74.