Eto novog evropskog klasika: Drama u derbiju Rima, Menion tragičar

Gosti su bolje ušli u utakmicu i došli su do dvocifrenog viška brzo. Alibegović i Bilan pokrenuli su domaću ekipu, međutim nije bilo stajanja za raspoložene goste koji dolaze do velikih +14. Morala je Maksima Roma da se konsoliduje, pa je preko Alibegovića i Brauna došla na samo tri poena zaostatka. Menion je vratio +10, međutim opet Alibegović pokreće, Mur nastavlja i domaćin se opet vraća u igru. Igralo se konstantno na veliki broj poena, nije bilo stajanja, samo trčanja i šutiranja, a gosti su na veliki odmor otišli sa pet poena viška.

Međutim, sve se promenilo u trećoj četvrtini. Maksima je napravila seriju 10:0, uz nove trojke Alibegovića i Holideja, kao i zakucavanje Tajsona u tranziciji, kojim je prvi put na utakmici preokrenula rezultat i povela. Posle nekoliko dobrih poteza Votsona, domaći su napravili još jedan veliki nalet, ovoga puta seriju 15:2, a Holidej i pouzdani Braun donose +7 pred poslednjih deset minuta.

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Usledila je prava drama u završnici, gde je konstantno bio poen razlike i tu se lomila utakmica. Nakon što je Strautins promašio šut iz ugla, Mun je sa linije slobodnih bacanja doneo Maksimi prednost od 94:91, uz 37 sekundi do kraja. Posle po jednog faula u napadu na obe strane, Menion je polaganjem ponovo približio goste na poen zaostatka. Tajson je, međutim, bio siguran sa linije slobodnih bacanja, a zatim je Menion iznudio nameran faul i pogodio oba penala, pa je sedam sekundi pre kraja na semaforu stajalo 96:95. Ostao je još jedan napad i to za pobedu, pa je odgovornost preuzeo Menion, ali je njegov šut posle driblinga i naskoka bio prekratak i moglo je da počne slavlje.

Domaćina su do pobede predvodili Holidej sa 20 poena i osam asistencija, Braun sa 18 poena i sedam skokova, kao i Alibegović sa 18 poena i šest skokova. Mun i Bilan dodali su po devet poena, s tim što je Mun upisao i sedam asistencija.

Kod gostiju su se istakli Menion sa 24 poena i deset asistencija, Dejvis i Strautins sa po 14 poena, kao i Simonović i Stivenson, koji su postigli po devet poena.