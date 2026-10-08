Fiba opet uz NBA! Američka “šargarepa” za Evropu je – ograničen broj Amerikanaca

Ugledni novinar I-Es-Pi-Ena Brajan Vindhorst tako pominje plan za razvoj lokalnih, evropskih košarkaša. Na vrlo zanimljiv način koji bi, čini nam se, prosečan navijač odmah potpisao…

“Time će da prodaju priču. Ograničiće broj američkih košarkaša koji će moći da igraju tamo. Proširiće timove, jer će klubovi igrati u dve različite lige, domaćem prvenstvu i NBA Evropi. I reći će: ‘Razlog zbog kog bi trebalo da brinete o našim novim timovima u Londonu, Rimu i na drugim mestima, je taj što ćemo da razvijamo evropske košarkaše”, rekao je Vajndhorst.

Manjak prostora za mlade igrače i jeste jedna od stvari koje su navijači zamerali evropskim klubovima. O Evroligi se zato i govorilo kao o ligi veterana u kojoj se već godinama vrte ista lica. NBA liga je to verovatno prepoznala i odmah krenula u akciju. I dalje ima i podršku Fibe, koja već godinama, blago rečeno, nije bila u najboljim odnosima sa Evroligom što se najbolje videlo tokom reprezentativih prozora koji su se često igrali bez igrača iz elitnog kontinentalnog takmičenja.

“Partnerstvo Evrolige, Fibe i NBA u pokušaju da ujedine evropski košarkaško ekosistem otključalo bi ogroman potencijal ove igre širom Evrope i koristio i klubovima i igračima i, što je najvažnije, navijačima. NBA I Fiba ostaju posvećene novoj, profesionalnoj ligi u Evropi sa željom da se – u saradnji sa partnerima koji dele našu viziju rasta i prilike zasnovane na evropskom modelu sporta – Izgradi snažniji i održiviji košarkaški ekosistem”, navela je Fiba u kratkom saopštenju.

Rat za evropsko tržište nije dakle gotov. U stvari, izgleda da tek počinje. I sve se više čini da ćemo od sezone 2027/2028 imati dve lige?