Grin o snimku zbog kog mu govore da je debeo: Polovina ljudi koji nešto komentarišu izgleda smešno

Grin je takođe tvrdio da je tačno tamo gde želi da bude uoči predstojeće sezone.

„Zapravo sam u prilično dobroj formi za ovo doba godine. Ali zaista sam izgledao ludo na tom snimku jer su mi sve stvari vukle odeću na dole. Izlišno je i govoriti, zaista me nije briga šta vi pričate jer polovina ljudi koji nešto komentarišu izgleda smešno. Tako da me stvarno nije briga.”

KO OSVAJA NBA LIGU?

Glavni trener Stiv Ker otkrio je startnu postavu Voriorsa kojoj naginje za početak sezone, a u njoj se nalaze Stef Kari, Brandin Podziemski, Gi Santos, Jaksel Lendeborg i Drejmond, što dodatno govori da je legendarni krilni centar fizički spreman.

Ker je takođe rekao da je za tim bolje da Al Horford ulazi sa klupe, čime bi naizmenično rotirao njega i Grina na terenu kako bi držali odbranu. Bez obzira na godine, evidentno je da će Drejmond i ove sezone biti srce ekipe.