Hauard debitovao u Gruziji i odmah traži od Filadelfije da ga potpiše

Posle utakmice, odmah je na X-u napisao:

"Filadelfijo, šta se radi"?

Reklamira se Hauard godinama da ga neki tim iz NBA lige uzme, ali mu to zasad ne polazi za rukom. Iako je apsolutna legenda, od 2022. igra van najjače lige sveta.

Hauard je od nedavno član Kuće slavnih, a takođe je u martu ove godine objavio kraj karijere, rekavši da je košarka penzionisala njega i da je mogao još mnogo toga da pruži.

Pola godine kasnije najavio je povratak na teren i dolazak u Gruziju. Ne zna se ni na koliko je potpisao ugovor sa gruzijskim timom, ni kolika će mu biti plata. Samo želi da igra.

I to je za pohvalu. Ponovo - ima 40 godina, iza sebe titulu NBA šampiona, osam puta je bio Ol-star, petorstuki je član prve petorke NBA, jednom druge i dva puta treće, osvojio je tri nagrade za defanzivca godine, pet puta je bio lider po broju skokova, dva puta po broju blokada...

Tokom karijere je igrao za Orlando Medžik, Los Anđeles Lejkerse (tri mandata), Hjuston Roketse, Atlanta Hokse, Šarlot Hornetse, Vašington Vizardse i Filadelfija Seventisikserse. Poslednjih par sezona - kao što smo rekli - Tajvan, BIG 3 (američka verzija 3x3 basketa), Mongolija, Emirati.