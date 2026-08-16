Hejs stigao u Beograd: Partizan se polako okuplja pred početak priprema
Vreme čitanja: 1min | ned. 16.08.26. | 01:27
Prvi kontrolni meč crno-beli igraju 31. avgusta protiv Zenita
Polako se okuplja ekipa Partizana pred početak priprema, a u Beograd je u večernjim satima stigao novi centar crno-belih, Kevarijus Hejs. On je druga pridošlica koja je doputovala u srpsku prestonicu, nakon Luke Vildoze.
Hejs dolazi u tim Đoana Penjaroje kako bi dodatno popunio centarsku liniju, gde će mu društvo u rotaciji praviti Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.
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Prethodne sezone američki centar nosio je dres Monaka, sa kojim je izborio plasman u plej-of Evrolige. Odigrao je 40 utakmica i prosečno beležio 6,3 poena i 3,4 skoka za 17,5 minuta provedenih na parketu.
Pored Hejsa i Vildoze, novajlije koje će naredne sezone nositi crno-belu opremu su Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Derek Vilis i Kajl Olman. Očekuje se da Partizan u narednim danima zvanično predstavi i Itana Tompsona, kojeg je Indijana u toku jučerašnjeg dana otpustila.
Pripreme crno-belih počinju 20. avgusta, dok je prvi kontrolni meč zakazan za 31. avgust protiv Zenita. Pet dana kasnije Partizan će odmeriti snage sa Hapoelom, a oba susreta biće odigrana iza zatvorenih vrata. Nakon toga sledi tradicionalni turnir na otvorenom, koji će ovog puta biti održan na Kalemegdanu, uz učešće Fuenlabrade i Bešiktaša. Poslednja provera pred početak sezone očekuje ih 18. i 19. septembra na još jednom turniru, na kojem će učestvovati Panatinaikos Željka Obradovića, bratski PAOK i Bešiktaš.