Hejs stigao u Beograd: Partizan se polako okuplja pred početak priprema

Polako se okuplja ekipa Partizana pred početak priprema, a u Beograd je u večernjim satima stigao novi centar crno-belih, Kevarijus Hejs. On je druga pridošlica koja je doputovala u srpsku prestonicu, nakon Luke Vildoze.

Hejs dolazi u tim Đoana Penjaroje kako bi dodatno popunio centarsku liniju, gde će mu društvo u rotaciji praviti Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.