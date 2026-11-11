UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Baskonija

sre. 11.11.26. | 20:47

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

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Evroliga, 11. kolo

PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Boris Rižik, Olegs Latiševs, Maksim Bube

Partizan Mozzart Bet: Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj

Baskonija: Loson, Simons, Stjuart, Duarte, Joksimović, Kuruc, Spanjolo, P. Souza, Bo, A. De Souza, Frič, Farid

tagovi

BaskonijaEvroligaKK Partizan
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