UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Baskonija
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sre. 11.11.26. | 20:47
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene
Evroliga, 11. kolo
PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Boris Rižik, Olegs Latiševs, Maksim Bube
Partizan Mozzart Bet: Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj
Baskonija: Loson, Simons, Stjuart, Duarte, Joksimović, Kuruc, Spanjolo, P. Souza, Bo, A. De Souza, Frič, Farid
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