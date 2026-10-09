Janakopulos: Obradović nas uči kako će se košarka igrati u narednih deset godina

Pomno se prati svaka utakmica Panatinaikosa otkad je na klupu seo Željko Obradović. Deluje atinski gigant kao trenutno najjači tim u Evroligi. Posle četiri runde je neporažen i čeka se neko ko će baciti PAO na kolena.

Ovo je najbolji početak sezone za Zelene u poslednjih 19 godina. Poslednji put kada su zabeležili četiri ili više trijumfa na startu bilo je u sezoni 2007/08, kada su nanizali sedam pobeda. Interesantno, tada se nisu ni plasirali na Fajnal for, što ove sezone deluje nezamislivo.