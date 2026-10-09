Janakopulos: Obradović nas uči kako će se košarka igrati u narednih deset godina
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 10:10
"Verujem da je ovo najzdravija organizacija ikada viđena i ova godina, bez obzira na rezultate, biće sezona o kojoj ćemo pričati unucima", kaže vlasnik Panate
Pomno se prati svaka utakmica Panatinaikosa otkad je na klupu seo Željko Obradović. Deluje atinski gigant kao trenutno najjači tim u Evroligi. Posle četiri runde je neporažen i čeka se neko ko će baciti PAO na kolena.
Ovo je najbolji početak sezone za Zelene u poslednjih 19 godina. Poslednji put kada su zabeležili četiri ili više trijumfa na startu bilo je u sezoni 2007/08, kada su nanizali sedam pobeda. Interesantno, tada se nisu ni plasirali na Fajnal for, što ove sezone deluje nezamislivo.
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Dobrim početkom oduševljen je i vlasnik Panate, Dimitris Janakopulos. Kontroverzni Grk je posle meča sa Fenerbahčeom hvalio Željka Obradovića.
"Veliko je zadovoljstvo gledati kako se gradi nešto tako veliko. Logično više nikada neće postojati razlog da sedim pored terena... ni pod kakvim okolnostima".
Smatra i da je Panatinaikos zdravo okruženje.
"Verujem da je ovo najzdravija organizacija ikada viđena i ova godina, bez obzira na rezultate, biće sezona o kojoj ćemo pričati unucima i ježiti se dok je se sećamo".
Za kraj je dodao:
"Obradović nas uči kako će se košarka igrati u narednih 10 godina"!
Panatinaikos je započeo evroligašku sezonu pobedama protiv Pariza, Asvela, Makabija iz Tel Aviva i Fenerbahčea. Ove pobede su bile prilično ubedljive, pri čemu nijedan protivnik u ovim utakmicama nije uspeo da postigne 80 poena.
Panatinaikos je takođe savladao sve ove timove sa najmanje 18 poena razlike. Iako su neki tvrdili da su prva tri protivnika bila slabijeg kvaliteta, pobeda protiv Fenerbahčea u četvrtom kolu dokazuje da Obradovićevi puleni mogu da dominiraju i protiv najboljih ekipa u ligi.
Ostaje da se vidi kakva će Janakopulosova reakcija biti ukoliko Panatinaikos u nekom momentu veže par poraza...
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blejkni 30/
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama