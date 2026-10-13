Jokić samo o zdravlju misli: Pali smo na tom ispitu

Trostruki najkorisniji igrač NBA lige Nikola Jokić označio je zdravstveno stanje ekipe kao presudan faktor u nastojanjima Denver Nagetsa da se vrate na šampionski tron. Srpski centar je u intervjuu za Complex Sports iskreno naglasio da su upravo povrede bile glavna prepreka zbog koje franšiza iz Kolorada nije uspela da ponovi uspeh iz 2023. godine.

„Pre svega, definitivno moramo da ostanemo zdravi. To će za nas biti ključ broj jedan. Pali smo na tom ispitu poslednjih nekoliko godina, mislim dve ili tri sezone zaredom. Deluje kao da nismo bili zdravi baš onda kada nam je to bilo najpotrebnije. Zato mislim da je ostati zdrav i biti spreman apsolutni prioritet“, poručio je Jokić.

Otkako su osvojili istorijsku prvu titulu, Nagetsi su uprkos maestralnim partijama svog najboljeg igrača konstantno nailazili na pehove sa povredama u odlučujućim fazama takmičenja. U plej-ofu 2024. godine Džamal Mari je muku mučio sa povredom lista u seriji druge runde protiv Minesote, kada je Denver eliminisan posle sedam mečeva.