Jokić u narandžastom dresu: Biće i to, na devet utakmica predstojeće sezone

NBA liga u sezoni 2026/27, koja samo što nije počela, obeležava okruglo pola veka spajanja lige sa ABA ligom 1976. godine. Pedeset godina kasnije, četiri originalne franšize iz ABA lige koje su se pridružile NBA ligi putem tog spajanja — Bruklin Netsi, Denver Nagetsi, Indijana Pejsersi i San Antonio Sparsi — proslaviće svoje ABA korene novim dresovima i dizajnom parketa iz serije „Classic Edition”.

Konkretno Nagetsi će nositi narandžaste dresove na devet utakmica ove sezone, uključujući sedam kod kuće sa pratećim retro terenom u Bol Areni. Dresovi imaju natpis „Denver“ preko grudi crnim slovima sa belo-crnim rubom.