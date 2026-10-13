Jokić u narandžastom dresu: Biće i to, na devet utakmica predstojeće sezone
Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 01:44
Nagetsi prezentovali izgled retro dizajna dresova u čast svojih korena
NBA liga u sezoni 2026/27, koja samo što nije počela, obeležava okruglo pola veka spajanja lige sa ABA ligom 1976. godine. Pedeset godina kasnije, četiri originalne franšize iz ABA lige koje su se pridružile NBA ligi putem tog spajanja — Bruklin Netsi, Denver Nagetsi, Indijana Pejsersi i San Antonio Sparsi — proslaviće svoje ABA korene novim dresovima i dizajnom parketa iz serije „Classic Edition”.
Konkretno Nagetsi će nositi narandžaste dresove na devet utakmica ove sezone, uključujući sedam kod kuće sa pratećim retro terenom u Bol Areni. Dresovi imaju natpis „Denver“ preko grudi crnim slovima sa belo-crnim rubom.
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Tim iz Denvera se prvobitno zvao „Roketsi”, kada je ABA liga počela sa radom 1967. godine. Nakon promene imena u „Nagetsi”, stigli su do finalne serije 1976. godine, što je bila poslednja godina samostalnog postojanja lige pre spajanja. Denver će na šortsevima nositi originalni logo „Roketsa”.
Navijači ove sezone mogu kupiti te posebne dresove putem interneta ili u klupskoj prodavnici u Denveru. Prva utakmica u kojoj ćemo Nikolu Jokića videti u narandžastom dresu odigraće se 27. decembra protiv Pejsersa.