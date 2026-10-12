Jokićeva supremacija: Tripl-dabl za tri četvrtine i asistencije preko celog terena
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 08:22
Denver savladao Čikago sa 133:128
Obično ljubitelji evropske košarke kažu da u NBA ligi ozbiljna igra počinje tek u plej-ofu, dok je i regularan deo sezone čisto zagrevanje, pa tom logikom ove pripremne utakmice ne znače ama baš ništa? E pa, nije baš tako. Tu se kriju su savršene prilike da treneri osete koliko koji igrač može da im pomogne, a onim najdominantijim igračima planete da drugima pošalju preteću poruku. I baš to je uradio Nikola Jokić u pobedi Denvera nad Čikagom od 133:128.
Srpski centar je ovog puta odigrao nešto više, negde i logično jer NBA počinje sledećeg četvrtka, i uspeo da za tri četvrtine na parketu ubeleži tripl-dabl. Sve skupa upisao je 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija pre no što je seo na klupu i sa nje počeo da izdaje instrukcije saigračima.
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Jer iako Denver ima šefa struke u Davidu Adelmanu jasno je ko je pravi šef u Koloradu. I kome je najviše stalo do pobede.
“Obožavam da pboedim. Volim košarku. I mislim da je svaki detalj važan, posebno kada mladi igraju. Lepo je videti da uče, da ih zanima, da uživaju”, rekao je Jokić posle meča.
Jokić je iz igre šutirao ubacio odličnih osam od 12 šuteva, računajući tu i jednu trojku, mada se od svih poteza posebno izdvojila asistencija za Arona Gordona preko celog terena. Najčudnije je u stvari što nas uopšte nije iznenadila, jer toliko ih je već do sada bilo da smo uobrazili da je to nešto najlakše na svetu. I jeste, kada je izvodi Jokić, mada nema baš mnogo centara koji će ovo ponavljati iz nedelje u nedelju.
Denver Nagetsi pripreme za novu sezonu nastavljaju u Kaliforniji. Prvo će u sredu na četvrtak igrati sa Los Anđeles Klipersima, a zatim u petak protiv Lejkersa Luke Dončića.
Sezonu u NBA lige počeće sledećeg četvrtka gostovanjem kod Oklahoma Sitija, dok će prvu utakmicu kod kuće odigrati dva dana kasnije protiv Nju Orleansa.