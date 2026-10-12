Jokićeva supremacija: Tripl-dabl za tri četvrtine i asistencije preko celog terena

Obično ljubitelji evropske košarke kažu da u NBA ligi ozbiljna igra počinje tek u plej-ofu, dok je i regularan deo sezone čisto zagrevanje, pa tom logikom ove pripremne utakmice ne znače ama baš ništa? E pa, nije baš tako. Tu se kriju su savršene prilike da treneri osete koliko koji igrač može da im pomogne, a onim najdominantnijim igračima planete da drugima pošalju preteću poruku. I baš to je uradio Nikola Jokić u pobedi Denvera nad Čikagom od 133:128.

Srpski centar je ovog puta odigrao nešto više, negde i logično jer NBA počinje sledećeg četvrtka, i uspeo da za tri četvrtine na parketu ubeleži tripl-dabl. Sve skupa upisao je 22 poena, 11 skokova i 10 asistencija pre no što je seo na klupu i sa nje počeo da izdaje instrukcije saigračima.