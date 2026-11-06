Stivens i Madar (©Mozzart Sport)
KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Makabi Tel Aviv 88:67
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pet. 06.11.26. | 20:11
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*** Evroliga, 10. kolo ***
PARTIZAN MOZZART BET – MAKABI TEL AVIV 88:67
(28:23, 22:12, 22:17, 13:15)
Beogradska arena, Novi Beograd.
Sudije: Medi Difala, Manul Atard, Kristijan Tajs.
PARTIZAN MOZZART BET: Džons 7 (7as), Vildoza -, Tompson 16 (5/9 za tri, 4sk, 4as), Nakić, Frenks 11 (4sk, 3as), Marinković 9, Tanasković 11 (7sk), Stivens 14 (8sk, 3as, 3bl), Lakić -, Pajola 5 (5as), Lovernj 2 (4sk).
MAKABI TEL AVIV: Hord 9 (6sk), Klark 8 (6as), Bejkot -, Skorin -, Briset 7 (7sk), Rejman -, Dibartolomeo -, Valas 6, Lif 8, Tajs 11, Madar 10 (4sk, 4as, 4iz), Kolson 8.
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