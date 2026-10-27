Juniori Mege deo novog elitnog košarkaškog programa

Takmičenje će se igrati kroz nekoliko turnira, počevši od Bradentona na Floridi, od 11. do 13. novembra. Nakon toga slede turniri u Varezeu u Italiji (14–16. decembar), Kaunasu u Litvaniji (4–8. januar 2027) i Finiksu u SAD (18–20. februar), dok je završni turnir, ATLAS Finals, na programu od 4. do 7. marta 2027. u Torontu, u Kanadi.

Tokom ligaškog dela takmičenja biće odigrano ukupno 55 utakmica, a Mega Super će imati priliku da odmeri snage sa nekim od najkvalitetnijih mladih košarkaških programa sa obe strane Atlantika.

RASPORED:

Bradenton, SAD:

11. Novembar: Mega Super – Žalgiris

13. Novembar: Mega Super – Sunrise Christian

Vareze, Italija:

14. Decembar: Mega Super – Varese

16. Decembar: Mega Super – Orange1 Bassano

Kaunas, Litvanija:

4. Januar 2027: Mega Super – IMG Academy

6. Januar 2027: Orangeville Prep – Mega Super

7. Januar 2027: DME Academy – Mega Super

Feniks, SAD:

18. Februar 2027: Spire Academy – Mega Super

19. Februar 2027: Prolific Prep – Mega Super

20. Februar 2027: Ulm – Mega Super

Toronto, Kanada:

4–7. Mart 2027: ATLAS Finals