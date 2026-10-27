Juniori Mege deo novog elitnog košarkaškog programa
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Vreme čitanja: 1min | uto. 27.10.26. | 16:52
Velika odluka kluba
Juniorska ekipa Mege zvanično je postao deo ATLAS-a, nove internacionalne košarkaške lige koja okuplja 11 elitnih programa iz Evrope i Severne Amerike.
Pored Mege, Evropu će predstavljati Žalgiris (Litvanija), Ulm (Nemačka), Varese i Orange1 Bassano (Italija), dok će iz Severne Amerike deo ligi biti timovi: DME Academy, IMG Academy, Orangeville Prep, Prolific Prep, Spire Academy i Sunrise Christian.
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Takmičenje će se igrati kroz nekoliko turnira, počevši od Bradentona na Floridi, od 11. do 13. novembra. Nakon toga slede turniri u Varezeu u Italiji (14–16. decembar), Kaunasu u Litvaniji (4–8. januar 2027) i Finiksu u SAD (18–20. februar), dok je završni turnir, ATLAS Finals, na programu od 4. do 7. marta 2027. u Torontu, u Kanadi.
Tokom ligaškog dela takmičenja biće odigrano ukupno 55 utakmica, a Mega Super će imati priliku da odmeri snage sa nekim od najkvalitetnijih mladih košarkaških programa sa obe strane Atlantika.
RASPORED:
Bradenton, SAD:
11. Novembar: Mega Super – Žalgiris
13. Novembar: Mega Super – Sunrise Christian
Vareze, Italija:
14. Decembar: Mega Super – Varese
16. Decembar: Mega Super – Orange1 Bassano
Kaunas, Litvanija:
4. Januar 2027: Mega Super – IMG Academy
6. Januar 2027: Orangeville Prep – Mega Super
7. Januar 2027: DME Academy – Mega Super
Feniks, SAD:
18. Februar 2027: Spire Academy – Mega Super
19. Februar 2027: Prolific Prep – Mega Super
20. Februar 2027: Ulm – Mega Super
Toronto, Kanada:
4–7. Mart 2027: ATLAS Finals