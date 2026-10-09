Kad je teško, Edvards! Rapsodija Žalgirisa u poslednjoj četvrtini za veliku pobedu u Barseloni

Mučio se Žalgiris većim delom utakmice. Bilo je tu dosta soliranja i uglavnom se sve svelo na individualni kvalitet Jonasa Valančijunasa . Ipak, kada je bilo najpotrebnije, ukazao se Karsen Edvards . Omaleni bek litvanskog tima napravio je pravi dar-mar u poslednjem kvartalu. Bilo je tu pogodaka za tri u njegovom stilu, pravovremenih razigravanja saigrača i kreiranja asistencija za lake poene.

Jednostavno, Amerikanac je bio onaj pravi u momentima kada se lomilo pitanje pobednika i pokazao zbog čega je sezonama jedan od najtraženijih igrača na tržištu, iako je neposredno pre utakmice bio pod lupom javnosti zbog prilično nekošarkaških stvari. Završio je Edvards kao igrač utakmice i najefikasniji u taboru pobednika sa učinkom od 19 poena. Pratili su ga Dastin Sleva sa 15, dok je Valančijunas stao na 12 poena i devet skokova. Kod Barselone daleko najbolji bio je Džastin Robinson sa 20 poena, ali je evidentno da nije imao adekvatnu podršku.

Barselona je bolje ušla u utakmicu, zahvaljujući trojkama Džastina Robinsona. Međutim, Žalgiris je uspeo da stabilizuje igru i odgovori preko unutrašnje linije i dobrim potezima Ažoulisa Tubelisa i Dastina Slave. Delovalo je u jednom momentu da tim iz Kaunasa može da napravi osetniju razliku jer je posle prvi 10 minuta gost imao pet poena prednosti.

Ipak, u nastavku se mnogo toga promenilo. Centar domaćih Olek Balcerovski počeo je da muči protivničke igrače. Poljak je odlično branio daleko iskusnijeg Valančijunasa, iznudio dva faula u napadu i lupio nekoliko blokada, pa je momentum u potpunosti prešao na stranu Barselone. U napad tima iz Blaugrane uključili su se Kevin Panter, Tajris Martin i Tosan Evbumvan, pa je Barsa serijom 10:2 otišla na tri poena prednosti.

Otvorilo se u potpunosti posle tajm-auta Žalgirisa. Usledila je serija pogodaka van linije 6,75 na obe strane, a domaćin nije davao prednost, pa je Barselona na veliki odmor otišla sa plus dva.

Videlo se u proteklim utakmicama koliko fali Nadjžel Vilijams Gos u organizaciji napada Žalgirisa, tako je bilo i večeras. Mnogo soliranja, pogotovo od strane Karsena Edvardsa, koji je na kraju izrastao u heroja. Jednostavno, ovakav ritam terao je goste da konstantno budu u jurnjavi i zaostatku za Sekulićevim timom. Barselona je igrala mnogo bolje na oba kraja parketa, pa je tim iz Blaugrane posle koša Đoela Pare otišao na plus sedam. Barsi je sve išlo od ruke. Dok je Žalgiris rudario poene preko Valančijunasa, sevale su trojke na drugoj strani. U jednom momentu je Žalgiris prišao na samo posed zaostatka posle poena iskusnog centra, ali je Barselona zahvaljujuči sjajnom Balcerovskom odbila i ovaj nalet. Ponovo je domaćin došao do nove serije i dvocifrene prednosti pred ulazak u završni period.

Pojavio se Karsen Edvards na početku četvrtog perioda i najpre poenima, uz faul, a potom i asistencijama za Tubelisa i Marijusa Grigonisa vratio Žalgiris na samo minus dva. Usledilo je revolveraški obračun Edvardsa s jedne i igrača Barselone s druge stran i mirisalo je na neizvesnu završnicu. Litvanski tim je preuzeo vođstvo, a Robinson počeo da promašuje. Ipak, u završnici smo dobili potpuni egal, ali i inspirisanog Edvardsa koji je čuvao prednost Žalgirisa. Pitanje pobednika bilo je rešeno posle koša Sleve, te je tako litvanski tim prekinuo mini-seriju od dva uzastopna poraza.

EVROLIGA, 4. KOLO

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Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - Nvora 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94

/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/

Panatinaikos - Fenerbahče 92:74

/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/

Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82

/Tejlor 17 - Blejkni 30/

Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76

/Maledon 13 - Džons 19/

Petak

Olimpijakos - Efes 89:66

/Montero 15 - Pejn 12/

Barselona - Žalgiris 88:81

/Robinson 20 - Edvards 19/

Baskonija - Bešiktaš 84:92

/Duarte 23 - Vilbekin 24/