Ko je na Jokićevom NBA Maunt Rašmoru?

Portal SportBajbl „uhvatio“ je Nikolu Jokića, najboljeg košarkaša NBA lige u poslednjih nekoliko godina i zadao mu da izabere svoj Maunt Rašmor od asova najjače lige sveta. Nimalo jednostavan zadatak. Ipak, Jokić je odgovorio.

Prva trojica su legende nekih ranijih vremena: Bil Rasel, Vilt Čemberlen i Majkl Džordan. Četvrti je – Stef Kari.

„Bil Rasel zbog titula (osvojio ih 11, prim.aut.). Majkl Džordan zato što je promenio igru. Verovatno Vilt Čemberlen zbog svih njegovih brojki i lude statistike. I staviću Stefa Karija, jer je i on promenio igru i deo je moje generacije, igrao sam protiv njega“, rekao je Jokić.

U nastavku priče centar Denvera nije želeo da kaže ime jednog igrača koji mu je najviše zadavao muka u karijeri. Izabrao je više njih.

„U ovoj ligi ima mnogo talentovanih igrača. Dobro je što ih ima baš mnogo. Ali, hajde da kažem da su to Embid, Tauns, Entoni Dejvis, Viktor sada (Vembanjama). Stvarno ima mnogo jako talentovanih košarkaša“.

Trostruki MVP NBA lige je pričao i na temu koliko je bitno ostati sa obe noge na zemlji koliko god košarkaški rastao.

„Najvažnije je da ostaneš veran sebi, da ostaneš na pravom kursu i da probaš da radiš stvari na svoj način. Ponosan sam na to i nadam se da ću nastaviti da budem takav“, podvukao je Nikola Jokić.