Koje lice će Zvezda pokazati protiv Budućnosti?

Ne zna se ni za koje igrače će se operedeliti Ibon Navaro. Protiv FMP-a odmarao je Semija Odželeja i Nika Vajlera Beba, pa je pitanje ko će sada biti na poštedi i da li će uopšte biti takvih. Budućnost je tradicionalno veliki rival Zvezde i na domaćem terenu ne bi bilo dobro da crveno-beli izgube. Opet, Evroliga je prioritet, odnosno mečevi sa Asvelom i Parizom koji su na programu sledeće nedelje.

Zvezda se vratila iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa u obzir treba uzeti i umor od puta, te svega jedan dan između dve zahtevne utakmice. Ukoliko Navaro reši opet da odmori 2-3 igrača, treba očekivati minute za Vojina Medarevića, Stefana Miljenovića i Nikolu Đurišića.

Navaro je uoči duela sa Budućnosti dao kratku izjavu za sajt ABA lige.

"Očekuje nas iskusan, vrlo kvalitetan tim, koji se tokom leta i pojačao. Uigrani su, jer je osnova ekipe uključujući i nekolicinu stranaca ostala iz prošle sezone. Sigurno će reagovati nakon poraza u Evrokupu, na nama je da odigramo dobru utakmicu,i nastavimo da napredujemo kao tim".

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Budućnost u Beograd dolazi motivisana, u to nema dileme. Ne samo zbog činjenice ko je protivnik, već je sastav iz Podgorice doživeo neprijatan poraz u Evrokupu od Napolija koji sa klupe predvodi Jasmin Repeša.

Pred meč sa Zvezdom, Andrej Žakelj je poručio:

"Više nego protivnikom, u ova dva dana bavili smo se samim sobom. Moramo da pokažemo reakciju kada je reč o pristupu i karakteru. To je najbitnije. Tek onda možemo da pričamo o protivniku i taktici. Na tome smo najviše radili i o tome razgovarali. Što se protivnika tiče, znamo protiv koga igramo. Igraju sve bolje iz utakmice u utakmicu i očekuje nas veoma težak meč."

Dileme nema - ovo je derbi kola. I koliko god Evroliga bila važnija, deluje da je Zvezda pod pritiskom da dođe do trijumfa nad velikim rivalom.

ABA LIGA - 3. KOLO

Subota

17.00: (2,40) SC Derbi (15,0) Bosna (1,70)

17.30: (2,65) Ilirija (16,0) Spartak Subotica (1,60)

19.00: (1,25) Igokea (17,0) Borac Mozzart (4,70)

21.00: (1,35) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,70)

21.00: (3,20) Široki (16,0) Cedevita Olimpija (1,45)

Nedelja

12.00: (4,70) Kluž (17,0) Dubai (1,25)

12.00: (1,90) Mega (15,0) Zadar (2,10)

18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)

19.00: Cibona - Slovan Bratislava

20.00: Partizan Mozzart Bet - Beč

***Kvote su podložne promenama