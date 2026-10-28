KRAJ: Asvel - Partizan Mozzart Bet 82:75

sre. 28.10.26. | 19:37

Pratite sa nama dešavanje iz Vilerbana gde Partizan Mozzart Bet gostuje u 8. kolu Evrolige

EVROLIGA
8. kolo

ASVEL - PARTIZAN MOZZART BET 82:75
/22:19, 14:13, 20:27, 26:16/

Dvorana: LDLC Arena
Sudije: Huan Karlos Garsia, Marčin Kovalski, Rain Perandi

ASVEL: Fodžo 2, Vašington 2 (6as, 5sk), Mils 14, Masa 7 (5sk), Goč 8, Bolomboj 12, Lajti -, Beson 8 (5as), Pons -, Voters 14 (7as), Sestina 2, Krauder 13.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman -, Džons 7 (5as), Vildoza 9, Tompson 9, Frenks 7 (5sk), Tanasković 6 (5as), Stivens 13 (5sk), Rivs 5, Hejs 15 (8sk), Lakić, Pajola 3 (7as), Lovernj 1.

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