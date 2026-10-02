(©Starsport)
(©Starsport)

KRAJ: Bajern - Partizan Mozzart Bet 83:86

pet. 02.10.26. | 19:33

Dešavanja iz Minhena pratite na Mozzart Sportu

EVROLIGA, 3. KOLO

Bajern - Partizan Mozzart Bet
/27:22, 20:24, 18:11, 18:29/

Dvorana: SAP Garden

Sudije: Mehdi Difala, Džozef Bisang, Vasilis Picilkas

Bajern: Vajli, Noris, Vašington, Gifaj, Vojtman, Jensen, Džesap, Lučić, Obst, Jokubaitis, Timan, Boldvin

Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si

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