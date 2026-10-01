KK Crvena zvezda (©Starsport)
KRAJ: Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
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čet. 01.10.26. | 19:30
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EVROLIGA, 3. kolo
Crvena zvezda – Anadolu Efes
/19:21, 18:15, 19:17/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Gitis Viljus, Stiv Bitner, Serhio Manuel
Crvena zvezda: Motli, Džons, Miljenović, Vajler Beb, Batler, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke
Anadolu Efes: Lojd, Justa, Šarić, Rasel, Doužer, Malkolm, Fernando, Osmani, Strazel, Jilmaz, Džejms, Džons
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