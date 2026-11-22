© Starsport
KRAJ: Crvena zvezda - Cibona 115:88
Najnovije vesti
ned. 22.11.26. | 12:40
Pratite sa nama dešavanja iz Pionira na meču ABA lige
ABA liga 9. kolo
CRVENA ZVEZDA - CIBONA 115:88
/40:17, 23:31, 28:17, 24:23/
Dvorana: Aleksandar Nikolić, gledalaca 1371
Sudije: Bojan Popović, Stefan Vuković, Aleksandra Zbikovska
Crvena zvezda: Motli 21, Vajler-Beb 2, Batler 11, Davidovac, Dobrić 19, Izundu, Đurišić 7, Boldvin 4, Medarević 4, Nvora 12, Kramer 11, Moneke 24.
Cibona: Lončar 10, MekGil, Kapusta 8, Sikirić 3, Bart, Mazalin 20, Serdarušić, Badžim 12, Gnjidić 2, Mičel 19, Hepa, Betl 14.
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Bojan Popović, Stefan Vuković, Aleksandra Zbikovska
Komentari / Podeli vest
CibonaKK Crvena zvezdaABA liga
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
nedelja | 22.11.2026.
ponedeljak | 23.11.2026.
utorak | 24.11.2026.