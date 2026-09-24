KRAJ: Crvena zvezda – Žalgiris 77:83
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čet. 24.09.26. | 22:16
Pratite utakmicu iz Beogradske arene na Mozzart Sportu
EVROLIGA, 1. KOLO
Crvena zvezda – Žalgiris
/21:28, 24:15, 12:16, 11:13/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Alberto Baena, Guido Đovaneti
Crvena zvezda: Džons 15p + 7as, Miljenović, Vajler Beb, Batler 11, Karter 3, Kremer 11, Dobrić, Nvora 9, Odželej 7, Moneke 9, Motli 2, Izundu 7
Žalgiris: Braun 10, Vilijams Gos 14, Edvards 13, Butkevičijus, Giedraitis, Lo 3, Grigonis, Tubelis 10p + 12 sk, Sliva 7, Ulanovas 6, Blaževič 5, Valančijunas 13p + 8sk
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