Jokić i Riči (©FIBA Basketball)
KRAJ: Italija - Srbija 64:76
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pon. 31.08.26. | 19:16
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ITALIJA - SRBIJA 64:76
/19:20, 12:20, 23:17, 10:19/
Dvorana: Vitrifrigo Arene, Pezaro;
Sudije: Arijadna Kueka (Španija), Peter Prakšč (Mađarska), Ritvars Helmstejns (Letonija).
ITALIJA: Manion 23, Tonut 2, Meli 2, Fontekio 15 (7sk), Tompson 5, Tesitori, Riči 4, Spanjolo -, Nijang 8, Baldaso, Akele -, Emedžuru 5.
SRBIJA: Dangubić 4, Jović 5, Momirov, Dobrić 9, Jokić 8 (8sk), Lakić -, Gudurić 19, Tanasković 5, Davidovac, Avramović 20, Milutinov 3, Novak 3.
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