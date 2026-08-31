Jokić i Riči (©FIBA Basketball)
Jokić i Riči (©FIBA Basketball)

KRAJ: Italija - Srbija 64:76

pon. 31.08.26. | 19:16

Pratite dešavanja iz Vitrifrigo Arene uživo na portalu Mozzart Sport

ITALIJA - SRBIJA 64:76

/19:20, 12:20, 23:17, 10:19/

Dvorana: Vitrifrigo Arene, Pezaro;

Sudije: Arijadna Kueka (Španija), Peter Prakšč (Mađarska), Ritvars Helmstejns (Letonija).

ITALIJA: Manion 23, Tonut 2, Meli 2, Fontekio 15 (7sk), Tompson 5, Tesitori, Riči 4, Spanjolo -, Nijang 8, Baldaso, Akele -, Emedžuru 5.

SRBIJA: Dangubić 4, Jović 5, Momirov, Dobrić 9, Jokić 8 (8sk), Lakić -, Gudurić 19, Tanasković 5, Davidovac, Avramović 20, Milutinov 3, Novak 3.

tagovi

košarkaška reprezentacija Italijekošarkaška reprezentacija SrbijeUŽIVOKvalifikacije za Mundobasket 2027
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest