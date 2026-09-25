KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Olimpija Milano 92:76
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pet. 25.09.26. | 20:09
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EVROLIGA, 1. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - OLIMPIJA MILANO
(20:16, 22:20, 21:22, 29:18)
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotemozer, Đordi Aliaga, Tomas Bisuel
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Vilis, Pajola.
Olimpija Milano: Brnel, Kol, Rajt, Tonut, Bolmaro, Tompson, Rići, Flakadori, Hol, Gudurić, Piters, Flakadori.
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EvroligaOlimpija MilanoPartizan Mozzart Bet
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