(©FIBA Basketball)
KRAJ: Srbija - Island 102:73
Najnovije vesti
pet. 28.08.26. | 19:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene
Druga faza kvalifikacija za Mundobasket 2027, prvo kolo
SRBIJA - ISLAND
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Valentin Oliot (Francuskua), Zdenko Tomasović (Slovačka)
Srbija:Dangubić 10, Jović 21, Momirov 2, Dobrić -, Jokić 6 (13 sk, 6as), Lakić 6, Gudurić 17, Tanasković 23, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 10, Novak -.
Island: Heningson 2, J. Gudmundson 8, Fridrikson 19, K. Jonson 1, Palson 5, Hermanson 18, B. Gudmundson -, Peturson -, Hlinason 14, Trastarson 6, B. Jonson -, Bjornson -.
Komentari / Podeli vest
košarkaška reprezentacija Islandakošarkaška reprezentacija SrbijeUŽIVO
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
subota | 29.08.2026.
nedelja | 30.08.2026.