(©FIBA Basketball)
(©FIBA Basketball)

KRAJ: Srbija - Island 102:73

pet. 28.08.26. | 19:31

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

Druga faza kvalifikacija za Mundobasket 2027, prvo kolo

SRBIJA - ISLAND

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Valentin Oliot (Francuskua), Zdenko Tomasović (Slovačka)

Srbija:Dangubić 10, Jović 21, Momirov 2, Dobrić -, Jokić 6 (13 sk, 6as), Lakić 6, Gudurić 17, Tanasković 23, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 10, Novak -.

Island: Heningson 2, J. Gudmundson 8, Fridrikson 19, K. Jonson 1, Palson 5, Hermanson 18, B. Gudmundson -, Peturson -, Hlinason 14, Trastarson 6, B. Jonson -, Bjornson -.

tagovi

košarkaška reprezentacija Islandakošarkaška reprezentacija SrbijeUŽIVO
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest