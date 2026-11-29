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KRAJ: Srbija - Italija 102:76
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ned. 29.11.26. | 18:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić
SRBIJA - ITALIJA 102:76
/26:17, 26:16, 17:16, 33:27/
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Vencislav Velikov (Bugarska), Fernando Kalatrava (Španija)
Srbija: Plavšić 6 (6sk), Dangubić 4, Petrušev 14 (6sk), Marinković 5, Lučić, Dobrić 3, Smailagić 18 (6sk), Micić 14 (6as), Gudurić 27 (6/8 za dva, 3/4 za tri), Tanasković 2, Davidovac, Avramović 9.
Italija: Spisu 2, Menion 17, Kandi 5, Tonut 1, Rići 7, Baldaso 8, Alibegović 6, Dijuf 15, Veronesi 5, Akele 2, Emedžuru 3, Pajola 5.
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