Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
KRAJ: Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74
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sub. 14.11.26. | 18:10
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ABA LIGA, 8. KOLO
ZADAR - PARTIZAN MOZZART BET (27:23, 26:10, 11:16, 17:25)
Dvorana: Krešimir Ćosić
Sudije: Milosav Kaluđerovic, Bojan Popović, Jovan Vujović
Zadar: Mihailović 12, Mirčeta, Klarica 2, Buljević, Šare 10, Vraneš 5, Ogden 9, Drežnjak 16, Vučić, Vilijams 20, Ramljak 7, Bičić
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, 8as, Nakić 5, Frenks 10, Marinković 7, Tanasković 3, Rivs 15, Lakić 6, Silva 4, Pajola 6, Lovernj 9
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