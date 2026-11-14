Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

KRAJ: Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

sub. 14.11.26. | 18:10

Pratite sa nama dešavanja iz dvorane Krešimir Ćosić

ABA LIGA, 8. KOLO

ZADAR - PARTIZAN MOZZART BET (27:23, 26:10, 11:16, 17:25)

Dvorana: Krešimir Ćosić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Bojan Popović, Jovan Vujović

Zadar: Mihailović 12, Mirčeta, Klarica 2, Buljević, Šare 10, Vraneš 5, Ogden 9, Drežnjak 16, Vučić, Vilijams 20, Ramljak 7, Bičić

Partizan Mozzart Bet: Olman 9, 8as, Nakić 5, Frenks 10, Marinković 7, Tanasković 3, Rivs 15, Lakić 6, Silva 4, Pajola 6, Lovernj 9

KVOTE UŽIVO ZA UTAKMICU POGLEDAJTE OVDE

tagovi

KK ZadarABA ligaPartizan Mozzart Bet
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest