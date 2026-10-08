Kusturica previše trenira, trener morao da ga spreči da uđe u salu

Uskoro će krenuti NCAA sezona, pa je tako Mik Kronin , trener ekipe, kratko pričao za medije o srpskom biseru. "Deo mog posla biće da ga provedem kroz sezonu, a da ne pretera. Da ga naučim kako će ovo iskustvo izgledati. Već sam morao da ga sprečim da se vraća u salu. Od dolaska je jedno vreme svake večeri bio u dvorani".

Potvrdio je tu priču i sam Kusturica.

"Donekle razumem šta pokušava da uradi. Isto mi se dešavalo u Španiji, u Barseloni. Nisu mi dozvoljavali da budem u sali. Vredan sam i mislim da naporan rad pobeđuje talenat. Samo pokušavam da radim najviše što mogu. Desilo se jednom da mi nije dao da uđem u salu. Kažem, donekle ga razumem".

Inače, svi igrači UCLA koledža mogu da uđu u dvoranu na otisak prsta kada god oni požele. Uvek je neko tu da ima vraća lopte, ali Kusturica će izgleda morati da nauči i malo da odmori.

Svakako, evidentno je da mu je glava na mestu sa 17 godina. Košarkaški talenat nije sporan, pa ostaje da se vidi samo kako će se snaći kada krenu utakmice. Definitivno ga očekuje drugačiji stil košarke, ali uz Kronina u stručnom štabu ima i našeg Nemanju Jovanovića, dok će mu na terenu društvo praviti Filip Jović i Sergej Macura.