Lebron: Drugačije se osećam, ali košarka je i dalje košarka

Lebron se nakon utakmice kratko obratio medijima.

"Drugačije se osećam. Očigledno, drugi dres nosim, ali košarka je i dalje košarka. Drago mi je što sam igrao večeras sa momcima sa kojima sam trenirao poslednje dve nedelje".

Treba Filadelfiji još vremena da se uigra.

"I dalje pokušavamo da naučimo šta svakome odgovara. Svako od nas mora da bude uspešan, a da se istovremeno poklopi sa kvalitetima ostalih. Treba nam vreme, ova utakmica je bila dobra i treba da nastavimo na gradimo na večerašnjem temelju", kaže Kralj.

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Pored Džejmsa, debitovao je i Džejlen Braun, dok su na terenu bili još Tajris Maksi, Džoel Embid i Vi Džej Edžkomb. To je ujedno projektovana prva petorka Siksersa za iduću sezonu. Kako su Fili ostale još dve predsezonske utakmice (obe protiv Boston Seltiksa), trener Nik Nurs najavio je da će u barem jednoj od te dve dodatno povećati minutažu starterima. Kako prenosi ESPN, to će najverovatnije biti poslednji meč pred sam start NBA sezone.

Takođe, Nurs je hvalio Lebrona.

"Stvarno je neverovatan dodavač. To se videlo večeras. Pasovi preko celog terena, kroz odbranu, bez gledanja... nalazio je saigrače koji utrčavaju i zaista je sve bilo dobro. Mislim da je odigrao dobar meč".