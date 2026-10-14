Litvanija dobila novog predsednika saveza: Gori za plasman na Mundobasket

Pored Skajisgirisa, kandidati su bili Remigijus Mliasijus, predsednik litvanskog prvenstva i predsednik druge lige Gediminas Kvijetkauskas, koji su pred glasanje povukli svoje kandidature.

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Skajisgiris je nekadašnji košarkaš. Proveo je maltene 20 godine igrajući u Litvaniji, a nakon karijere je osnovao 3x3 savez, a Litvancu su ovom sportu prilično dobri, što dokazuje i medalja na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Skajisgiris je takođe akcionar u Kibirkstis Vilnjusu, ženskom košarkaškom klubu koji se vratio u žensku Evroligu posle 12 godina odsustva. Poslednjih godina, Skajisgiris je obavljao funkciju šefa razvoja omladinske i dečije košarke, organizovao međunarodni turnir za mlade i sam trenirao mlade kategorije.

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

Kako je Litvanija uopšte ostala bez selektora? Mindaugas Balčijunas je objavio svoju ostavku 11. septembra, navodeći potrebu da se smire strasti u javnosti. Ova odluka usledila je nakon sve većih previranja. Savez se suočio sa žestokim kritikama zbog lošeg izdanja muške reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci 2027. godine, kao i zbog Fibine petogodišnje suspenzije bivšeg selektora ženske reprezentacije Rimantasa Grigasa, nakon što organizacija nije uspela da ga kazni zbog sumnje na seksualno ponašanje prema igračicama.

U međuvremenu, Litvnaci su našli selektora. Tu ulogu obavljaće Dainijus Adomaitis. Adomaitis će zameniti Rimasa Kurtinaitisa, koji se povukao nakon poslednjeg kvalifikacionog prozora početkom septembra. Adomaitis je prethodno vodio litvansku reprezentaciju od 2017. do 2019. godine. Ostavku je podneo nakon što je Litvanija eliminisana od Francuske u četvrtfinalu FIBA Svetskog prvenstva 2019. Na Evrobasketu 2017, Litvanija je zauzela 9. mesto nakon poraza od Grčke u osmini finala.

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

Litvanija nije propustila da se kvalifikuje na Svetsko prvenstvo u košarci još od 2002. godine, ali je ta mogućnost sada veoma realna. Litvanija se nalazi na četvrtom mestu u Grupi J sa učinkom 4-4, iza Turske (8-0), Srbije (6-2) i Italije (5-3). Problem je u tome što Litvanija nema bolji međusobni skor od Italije i neće ponovo igrati protiv nje.

Umesto toga, Litvanci moraju da nadoknade zaostatak dok se probijaju kroz utakmice protiv timova iz druge kvalifikacione grupe. Novembarski prozor počeće duelom protiv Srbije u Litvaniji, nakon čega sledi potencijalno izuzetno teško i neprijatno gostovanje u Bosni.