LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.953.109 dinara: Kada ostaneš bez miliona zbog jedne margine
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 09:11
Na meču Balkan Botevgrad - Bahčešehir, granica je bila na 167,5 poena, a na meču je postignuto tačno 160
Ovaj tiket predstavlja pravu definiciju kladilačkog „košmara“, gde je igrač pogodio čak sedam od osam parova na visoke poene, da bi ga oborio samo jedan meč bio ispod granice. Tiket je odigran onlajn u kladionici Mozzart, sa uplatom od 10.000 dinara i ukupnom kvotom 169,84, koja je nudila potencijalni dobitak od fantastičnih 1.953.109 dinara. Strategija je bila jasna – „overi“ na košarkaške utakmice Evrolige i Evrokupa sa identičnom kvotom od 1,90 po paru, ali je jedna neočekivano spora i neefikasna utakmica srušila san o milionskom dobitku.
Bet analiza pokazuje da su skoro svi timovi opravdali poverenje i prebacili zadate margine, često u veoma efikasnim i napetim završnicama. Na primer, Pariz i Asvel su brojali do čak 194 poena (margina 173,5), dok su Manresa i Ulm sa 179 poena uspešno prebacili najvišu granicu na tiketu od 175,5. Međutim, potpuni kolaps i glavni krivac za pad tiketa bio je meč Balkan Botevgrad - Bahčešehir. Postavljena margina iznosila je 167,5 poena, a ekipe su kombinovano postigle katastrofalnih 160 poena (60:100). Posebno je podbacila domaća ekipa Balkana, koja je u drugoj četvrtini postigla neverovatno niskih pet poena, čime je ovaj par bio osuđen na propast davno pre poslednjeg zvuka sirene.
Izabrane vesti
Ipak, s obzirom na to da je na tiketu promašen samo jedan par, igrač je aktivirao Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je pogođena kvota bez promašenog para iznosila znatno više od potrebne granice za ovaj bonus, igraču je isplaćena utešna nagrada u iznosu od 20.000 dinara, odnosno dupla vrednost uplate. Iako ova isplata ni blizu ne može da zameni potencijalnih dva miliona dinara, benefit je uspeo da vrati uložen novac i obezbedi solidan profit, ublažavajući bol zbog jedne istorijski loše četvrtine bugarskog kluba.
TIKET POGELDAJ OVDE
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.