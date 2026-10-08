LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.953.109 dinara: Kada ostaneš bez miliona zbog jedne margine

Ovaj tiket predstavlja pravu definiciju kladilačkog „košmara“, gde je igrač pogodio čak sedam od osam parova na visoke poene, da bi ga oborio samo jedan meč bio ispod granice. Tiket je odigran onlajn u kladionici Mozzart, sa uplatom od 10.000 dinara i ukupnom kvotom 169,84, koja je nudila potencijalni dobitak od fantastičnih 1.953.109 dinara. Strategija je bila jasna – „overi“ na košarkaške utakmice Evrolige i Evrokupa sa identičnom kvotom od 1,90 po paru, ali je jedna neočekivano spora i neefikasna utakmica srušila san o milionskom dobitku.

Bet analiza pokazuje da su skoro svi timovi opravdali poverenje i prebacili zadate margine, često u veoma efikasnim i napetim završnicama. Na primer, Pariz i Asvel su brojali do čak 194 poena (margina 173,5), dok su Manresa i Ulm sa 179 poena uspešno prebacili najvišu granicu na tiketu od 175,5. Međutim, potpuni kolaps i glavni krivac za pad tiketa bio je meč Balkan Botevgrad - Bahčešehir. Postavljena margina iznosila je 167,5 poena, a ekipe su kombinovano postigle katastrofalnih 160 poena (60:100). Posebno je podbacila domaća ekipa Balkana, koja je u drugoj četvrtini postigla neverovatno niskih pet poena, čime je ovaj par bio osuđen na propast davno pre poslednjeg zvuka sirene.