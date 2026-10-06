Luka Mitrović kod Saleta i Alekse u Istanbulu

Srpski košarkaš Luka Mitrović nakon jedne sezone u Rusiji i CSKA karijeru će nastaviti u Turskoj, u redovima ekipe Bakčešehira iz Istanbula, saznaje Mozzart Sport.

Tursku ekipu sa klupe od ove sezone predvodi bivši selektor Srbije Aleksandar Saša Đorđević, a jedna od glavnih zvezdi novog tima je i Aleksa Avramović, aktuelni reprezentativac Srbije i Lukin saigrač iz nekoliko akcija državnog tima.