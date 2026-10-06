Luka Mitrović kod Saleta i Alekse u Istanbulu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 14:19
Nova stanica u bogatoj karijeri iskusnog krilnog centra
Srpski košarkaš Luka Mitrović nakon jedne sezone u Rusiji i CSKA karijeru će nastaviti u Turskoj, u redovima ekipe Bakčešehira iz Istanbula, saznaje Mozzart Sport.
Tursku ekipu sa klupe od ove sezone predvodi bivši selektor Srbije Aleksandar Saša Đorđević, a jedna od glavnih zvezdi novog tima je i Aleksa Avramović, aktuelni reprezentativac Srbije i Lukin saigrač iz nekoliko akcija državnog tima.
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Luka Mitrović (33) je prošle sezone u dresu moskovskih "armejaca" prosečno za 17 minuta na parketu beležio 5.7 poena i 4.9 skokova i bio deo tima koji je osvojio prvenstvo i kup, a sa jednim od ozbiljnijih konkurenata za osvajanje Evrokupa ove sezone potpisaće ugovor do kraja sezone.
Pre toga u najvećem delu karijere Mitrović je nastupao za Crvenu zvezdu u dva mandata (2012-2017 i 2021-2025) i sa crveno-belima osvojio čak 19 trofeja i bio kapiten, a nosio je još i dresove Hemofarma, Bamberga, Mursije, Manrese, Hapoela iz Jerusalima i Budućnosti.