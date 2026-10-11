Magija Kajrija Irvinga ne bledi ni posle 19 meseci pauze: Dalas bolji od Hjustona u Makau

Pre samo dva dana Dalas i Hjuston odigrali su prvi od dva pripremna susreta u Makau, a ubedljiv trijumf pripao je crvenom delu Teksasa (135:117). Pobedu Roketsa dodatno je ulepšao povratak Freda Vanvlita, koji je posle čak 17 meseci odsustva zbog povrede ponovo kročio na parket i odmah pokazao koliko je nedostajao svojoj ekipi.

Sada je došao red i na Dalas da iz rukava izvuče svog aduta, i to kakvog. Kajri Irving konačno se vratio na parket posle 19 meseci pauze, a kao da nikada nije ni odlazio. Ponovo je plesao sa loptom, podsetio na poteze zbog kojih važi za jednog od najvećih majstora igre pod obručima i svoj povratak začinio trijumfom Maveriksa - 132:115