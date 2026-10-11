Magija Kajrija Irvinga ne bledi ni posle 19 meseci pauze: Dalas bolji od Hjustona u Makau
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 15:18
Američki plejmejker obeležio povratak sa 17 poena
Pre samo dva dana Dalas i Hjuston odigrali su prvi od dva pripremna susreta u Makau, a ubedljiv trijumf pripao je crvenom delu Teksasa (135:117). Pobedu Roketsa dodatno je ulepšao povratak Freda Vanvlita, koji je posle čak 17 meseci odsustva zbog povrede ponovo kročio na parket i odmah pokazao koliko je nedostajao svojoj ekipi.
Sada je došao red i na Dalas da iz rukava izvuče svog aduta, i to kakvog. Kajri Irving konačno se vratio na parket posle 19 meseci pauze, a kao da nikada nije ni odlazio. Ponovo je plesao sa loptom, podsetio na poteze zbog kojih važi za jednog od najvećih majstora igre pod obručima i svoj povratak začinio trijumfom Maveriksa - 132:115
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Partija koju je prikazao u pripremnom periodu može samo da raduje navijače Dalasa, jer je ovo tek nagoveštaj onoga što bi popularni "Uncle Drew“ mogao da radi kada sezona i zvanično počne. Naravno, pod uslovom da ga ovoga puta povrede zaobiđu.
Najviše vremena na parketu proveo je tokom prvog poluvremena, a već do odlaska na odmor na svom kontu imao je 14 poena, dok je Dalas vodio sa sedam razlike. U nastavku je odigrao još svega pet minuta, ali i to mu je bilo dovoljno da pogodi još jednu trojku i stavi tačku na svoj povratnički nastup.
Bio je to i okršaj dve generacije šutera Fenerbahčea, koje povezuje šampionska titula osvojena sa istanbulskim velikanom, duel Bogdana Bogdanovića i Tarika Biberovića. Bogdanović je dres turskog kluba nosio do 2017. godine, a samo godinu dana kasnije u Fenerbahče je stigao Biberović. Obojica su iz turskog kluba se otisnuli u najjačoj ligi na svetu.
U današnjem duelu nijedan od njih dvojice nije se preterano istakao. Bogdanović je upisao sedam poena uz šut iz igre 2/7, dok je Biberović postigao poen više, uz nešto bolji procenat šuta (3/7).
U pobedničkom timu najefikasniji je bio Irving sa 17 poena, Zakari Risaše dodao je 16, dok su po 14 ubacili Kuper Fleg, Maks Kristi i Nađi Maršal. Na drugoj strani prednjačio je Markus Smart sa 20 poena, Rid Šepard postigao je 17, dok su Amen Tompson i Džabari Smit Džunior meč završili sa po 14 poena.
Zanimljivo je da će upravo rivali iz Teksasa odmeriti snage i na otvaranju nove NBA sezone, 22. oktobra, ovoga puta u takmičarskom susretu.