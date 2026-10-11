Markus Hauard pred odlaskom iz Baskonije: Ponovo bi mogao da sarađuje sa Duškom Ivanovićem
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 12:04
Nekadašnji najbolji strelac Evrolige blizu je prelaska u Zenit
Nekada jedan od najubojitijih strelaca Evrolige, Markus Hauard, mogao bi uskoro da napusti Baskoniju. Amerikanac već duže vreme ne pruža partije po kojima je postao prepoznatljiv na evropskoj sceni, a karijeru bi mogao da nastavi u Rusiji, gde je ozbiljno interesovanje za njegove usluge pokazao Zenit.
Prema informacijama koje prenosi BasketNews, bek se nalazi blizu prelaska u klub iz Sankt Peterburga, a pregovori o njegovom dolasku su u odmakloj fazi. Ukoliko se transfer realizuje, Hauard bi ponovo sarađivao sa Duškom Ivanovićem, koji ga je svojevremeno trenirao u Baskoniji.
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Amerikanac je u Baskoniju stigao 2022. godine, nakon dve sezone provedene u Denver Nagetsima. Ubrzo se nametnuo kao jedan od najboljih šutera u Evropi, a vrhunac je dostigao u sezoni 2023/2024, kada je osvojio trofej namenjen najboljem strelcu Evrolige, beležeći prosečno 19,5 poena za svega 23 minuta na parketu.
Ipak, nakon tog perioda usledio je pad forme, kojem su doprineli i problemi sa povredama, zbog kojih prošle sezone nije uspevao da pronađe kontinuitet u igri.
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Koliko je njegova uloga od tada opala, najbolje govori podatak da je na prve tri utakmice nove evroligaške sezone prosečno beležio svega 4,7 poena za nešto više od deset minuta provedenih u igri. Na poslednjem meču protiv Bešiktaša nije se našao ni u protokolu odlukom trenera.
Njegova budućnost u Vitoriji bila je pod znakom pitanja i tokom leta, kada je za njegove usluge interesovanje pokazao Galatasaraj. Amerikanac je tada odlučio da ostane u Baskoniji, ali bi samo nekoliko meseci kasnije ipak mogao da promeni sredinu.