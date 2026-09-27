Motiejunas u crno-belom: Litvanac kod Trinkijerija

19.00 (1,20) Olimpijakos (19,00) PAOK (5,00)

Crno-beli su izašli na tržište jer im je potreban još jedan centar i odlučili su se za Donatasa Motiejunasa, za kog Grci pišu da je sve blizu dogovora i realizacije posla. Navodi se i da nije jedina opcija trenutno koju razmatra solunska ekipa, pošto ima još slobodnih igrača na poziciji petice i gledaju da potpišu najboljeg mogućeg košarkaša na tržištu. Za sada, prednjači litvanski veteran, koji je spreman da obuče crno-beli dres.

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Pokazao je u Crvenoj zvezdi prošle godine da još može da pomogne nekoj ozbiljnoj ekipi i bude važan faktor u rotaciji, za solidnu minutažu. Dok je igrao redovno, upisao je 27 utakmica u crveno-belom dresu, od čega 25 kao starter u Evroligi i beležio je u proseku 6,1 poen i 1,8 skokova po meču.

Trenutno od centara Andrea Trinkijeri na raspolaganju ima Kajla Aleksandera, Dimitrisa Kaklamanakisa i Bena Mura kao "čiste" petice.