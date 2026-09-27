Motiejunas u crno-belom: Litvanac kod Trinkijerija
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 09:13
Veoma je blizu prelaska u PAOK, posao je maltene završen
Prošle godine na samom početku sezone stigao je Donatas Motiejunas u Crvenu zvezdu da pokrije nedostatak igrača na centarskoj poziciji posle povrede Hasijela Rivera i odradio je odličan posao čim je kročio na parket u crveno-belom dresu. Zaradio je ugovor do kraja sezone, u jednom periodu bio bitan deo rotacije kod Saše Obradovića, sve dok iz iste nije ispao, pred kraj ugovora se vratio u Litvaniju i tako završio epizodu u redovima kluba sa Malog Kalemegdana.
Bilo je priče da će se iskusni centar preseliti na 3x3 basket i zaigrati za reprezentaciju Litvanije, što se na kraju nije obistinilo, ali svakako ne planira nekadašnji NBA košarkaš da završi karijeru. Naprotiv. Kako prenosi grčki "Sport24", blizu je prelaska u PAOK kod Andree Trinkijerija.
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Crno-beli su izašli na tržište jer im je potreban još jedan centar i odlučili su se za Donatasa Motiejunasa, za kog Grci pišu da je sve blizu dogovora i realizacije posla. Navodi se i da nije jedina opcija trenutno koju razmatra solunska ekipa, pošto ima još slobodnih igrača na poziciji petice i gledaju da potpišu najboljeg mogućeg košarkaša na tržištu. Za sada, prednjači litvanski veteran, koji je spreman da obuče crno-beli dres.
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Pokazao je u Crvenoj zvezdi prošle godine da još može da pomogne nekoj ozbiljnoj ekipi i bude važan faktor u rotaciji, za solidnu minutažu. Dok je igrao redovno, upisao je 27 utakmica u crveno-belom dresu, od čega 25 kao starter u Evroligi i beležio je u proseku 6,1 poen i 1,8 skokova po meču.
Trenutno od centara Andrea Trinkijeri na raspolaganju ima Kajla Aleksandera, Dimitrisa Kaklamanakisa i Bena Mura kao "čiste" petice.