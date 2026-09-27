Može inat, može glad, ali mora i više fudbala

A, sada još Srbija sva u modricama, jer ju je izudarala Grčka na Marakani pre samo četiri dana (1:2), dočekuje duel sa jednim od favorita za osvajanje prva dva mesta u grupi (18.00).

Nikada nije sjajna situacija kada protiv Holandije moraju da se vade fleke. Kao što rekosmo juče , generacije i generacije su rođene u ovoj zemlji, a da nikada nisu videle pobedu naše fudbalske reprezentacije nad Lalama. Poslednja je bila još tamo 1975. godine.

Čak ni selektor Holandije Ćavi na konferenciji za medije nije bio poslovično politički korektan, kako to obično treneri budu kada dođu negde u goste. „Srbija nije u dobrom momentu. Iznenadio me njen poraz od Grčke“, otvoreno je rekao španski legendarni as. I jasno nacrtao šta očekuje od svog tima večeras na Marakani: „Naš cilj je da uzmemo loptu, dominiramo terenom, da mi budemo tim koji se pita. Moramo da pobedimo Srbiju“, poručio je Ćavi.