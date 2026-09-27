Može inat, može glad, ali mora i više fudbala

Vreme čitanja: 3min | ned. 27.09.26. | 09:32
Orlovi moraju protiv Holandije (18.00) da pokažu više hrabrosti, više kontrole lopte na sredini, više napadačkih ambicija... Sve ono čega nije bilo u dovoljnoj meri protiv Grčke
Nikada nije sjajna situacija kada protiv Holandije moraju da se vade fleke. Kao što rekosmo juče, generacije i generacije su rođene u ovoj zemlji, a da nikada nisu videle pobedu naše fudbalske reprezentacije nad Lalama. Poslednja je bila još tamo 1975. godine.
A, sada još Srbija sva u modricama, jer ju je izudarala Grčka na Marakani pre samo četiri dana (1:2), dočekuje duel sa jednim od favorita za osvajanje prva dva mesta u grupi (18.00).
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Čak ni selektor Holandije Ćavi na konferenciji za medije nije bio poslovično politički korektan, kako to obično treneri budu kada dođu negde u goste.
„Srbija nije u dobrom momentu. Iznenadio me njen poraz od Grčke“, otvoreno je rekao španski legendarni as.
I jasno nacrtao šta očekuje od svog tima večeras na Marakani:
„Naš cilj je da uzmemo loptu, dominiramo terenom, da mi budemo tim koji se pita. Moramo da pobedimo Srbiju“, poručio je Ćavi.
Ima Španac argumente za to, njegov tim je u četvrtak veče osvojio bod protiv Nemačke (1:1) i to na selektorovom debiju, onda ima pred sobom igrače mnogo veće specifične težine i vrednosti nego što ima Veljko Paunović. Ima šef holandskog tima i tradiciju ispred sebe... Ima sve zbog čega može da se oseća mirno i komotno pred meč na, kako je rekao, istorijskom stadionu, gde je svet fudbala upoznao Antonjina Panenku.
18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX
A, šta ima Veljko Paunović pred ovaj meč? Ništa pozitivno zašta bi se uhvatio, na čemu bi zidao optimizam. Srbija je odigrala slabo protiv Grčke, pretrpela poraz pred užasno malim brojem gledalaca. Nije baš poslala pozivnicu navijačima da se vide u većem broju u nedelju od 18 časova.
Ipak, Paunović i dalje ostaje optimista i veruje u proces, koji mora da bude težak i bolan, popločan i porazima... A, pred okršaj sa Holanđanima motiv crpi i iz naše epike, istorije, tradicije...
„Do dobre igre se nekad dolazi kroz teške procese. Kada je naš ponos izazvan, kada svi dignu ruku od nas ili znate kakva je istorija našeg naroda – kada smo izgnani, mi se vratimo! Možda je prerano da govorim da je ovo takav momenat, ali svaki put kada izgubim utakmicu osećam se kao da treba da krenem ispočetka, da treba da zaslužim novu priliku“, pričao je selektor Orlova juče pred novinarima.
Glad i inat umeju da budu srpskim sportistima kvalitetno pogonsko gorivo. Ali, fudbaleri moraju večeras da pokažu i malo više – fudbala. Logika kaže da ako si pao na prvoj, lakšoj prepreci ne možeš da očekuješ veći uspeh na drugoj, težoj. Međutim, Orlovi moraju protiv Holandije da pokažu više hrabrosti, više kontrole lopte na sredini, više napadačkih ambicija, ne samo iz kontranapada... Sve ono čega nije bilo u dovoljnoj meri protiv Grčke.
Heleni su gotovo 90 minuta igrali na polovini Srbije, kucali na vrata preokreta i pobede i na kraju došli do njih. Valjda Paunović i njegov tim imaju u džepu neki adut za Holandiju, da ne gledamo ponovo samo grčevitu defanzivu od početka do kraja, nego da i oni koji dođu na tribine, imaju čemu da povremeno aplaudiraju.
Ako je borba za treće mesto sad već daleka i teško nedostižna – mada nije još nedostižna – mogli bi Orlovi da zacrtaju sebi novi takmičarski cilj: da ne budu u dva najgora tima Lige nacija, jer ta dva direktno ispadaju u B diviziju. Gde nam možda i jeste mesto, ali martovski baraž bi mogao da pruži šansu da se u eliti ostane. Ali, da bi se došlo do tog plej-ofa mora i neki bod da se osvoji. Prva nova šansa je večeras protiv Holandije...
A LIGA NACIJA – 2. KOLO
Nedelja
GRUPA 2
18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX
20.45: (1,48) Nemačka (4,40) Grčka (6,75) MOZZART RELAX
GRUPA 4
18.00: (1,42) Danska (4,60) Vels (7,50) MOZZART RELAX
20.45: (2,50) Norveška (3,80) Portugalija (2,60)
Ponedeljak
GRUPA 1
20.45: (2,70) Turska (3,35) Italija (2,60)
20.45: (3,60) Belgija (3,60) Francuska (2,00)
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,20) Španija (6,75) Hrvatska (14,0)
20.45: (7,75) Češka (4,50) Engleska (1,42)
***kvote su podložne promenama