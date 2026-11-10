Može i sa mladima: Real Madrid menja Serhija Ljulja 16-godišnjakom iz škole

Šta ovo govori? Real, kao najveći klub na svetu, nastavio je da iz sezone u sezonu izbacuje i daje šansu igračima iz svoje škole i postavlja se pitanje zbog čega ostali veliki evropski klubovi to ne mogu da rade?

Talentovani organizator igre je sa preciznih 16 godina i 259 dana postao sedmi najmlađi debitantu istoriji Kraljevskog kluba i tako se pridružio listi na kojoj su redom neprikosnoveni Luka Dončić, koji je na svojoj prvoj seniorskoj utakmici bio mlađi od Mere za 198 dana, zatim Ismaila Dijanje, Roberto Nunjez, Usman Garuba, Ugo Gonzales i Hose Anhel Antelo.

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Svakako da se za ovakav poduhvat, jer razvijanje igrača u najvećim evroligaškim klubovima svakako to jeste, mora da se oda priznanje Pedru Martinezu. Zvanično najbolji trener elitnog takmičenja za prošlu sezonu je ovako samo nastavio da radi sve ono što je činio lane u Valensiji. Iskusni stručnjak je tada promovisao sa svega 19 godina Serhija de Lareau i dao mu važnu ulogu. Bek je bio značajan za tim tokom čitave sezone, čak je bio MVP španskog Superkupa, a sada je deo Dalas Meveriksa. Tako je, sve to je uradio sa samo 20 godina i ko zna koliko sezona odlične košarke ima još ispred sebe.

Naravno, za ovako nešto potrebno je pružiti šansu mladim igračima, a toga je danas sve manje. Međutim, ne u slučaju Pedra Martineza, kao i Reala. Postavlja se jednostavno pitanje, kako to da ovi najveći mogu da prište sebi luksuz da gotovo svake sezone promovišu (ne nužno dugoročno zadrže) barem jednog mladog igrača, dok su ostali beže od ovog pod izgovorom rezultata. Očigledno je to moguće, čak i u jedom Realu, samo ako se hoće.