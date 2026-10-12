Navaro pred Asvel: Izundu ne leti sa nama, ne znam koliko odsustvuje

Dodao je španski stručnjak da klub razmišlja o tome da angažuje nekog ko može da bude rešenje. "Nravno. Klub traži jednog igrala koji može da nam pomogne. Daju sve od sebe. Pre ili kasnije, naći će igrača koji može da nam pomogne".

Moraće crveno-beli da igraju u Lionu bez klasičnog centra jer od ranije nema Džonatana Motlija , pa je upitan Navaro kako se prilagoditi na novonastale okolnosti. "To nije izbor, već naša obaveza. Tako da to moramo da uradimo i uradićemo. Znamo šta treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Davidovac će ponovo igrati na svim pozicijama. On, Nvora, Semi... Svako mora da napravi korak napred kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno".

Upitan je Navaro koliko dugo će odsustvovati? "Ne znam. Jutros je išao na magnetnu rezonancu. Videćemo, moramo da idemo ne iz dana u dan, nego skoro iz sata u sat. Nadamo se da će biti spreman za narednu utakmicu, ali za sutrašnju sigurno ne".

Zatim je Navaro konkretno govorio o predstojećem protivniku.

"Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo leto i ljudi ih još uvek potcenjuju. Možete ih potcenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je reč o šutu za tri poena. Tim koji uzima najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte. Odlična ekipa kada je reč o ofanzivnom skoku".

Istakao je Navaro da ono kako Asvel igra nije nužno NBA stil.

"Ne mislim da je uzimanje mnogo šuteva za tri poena samo NBA igra. Mnogi timovi u Evropi imaju preko 29,5 pokušaja za tri poena. Ne radi se o Toniju Parkeru ili NBA ligi, radi se o igranju moderne košarke".

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Prešao je Španac i na kompletan zdravstveni bilten, kao i na to da Zvezda mora biti čvrsta ekipa.

"Stefan Miljenović ostaje, ima problema sa skočnim zglobom. Vojin Medarević je trenutno van sastava za Evroligu. Čvrstina je jedna od stvari koja mora biti u našem DNK, tako da je to nešto na čemu radimo. Nije nam potrebna visina kako bi uradili ono što želimo. Samo treba da budemo skoncentrisani i kada to uradimo, mi smo dobri na skoku. Ponekad skok nije pitanje visine, već intenziteta, energije i dobre odluke kada treba da idete na loptu".

Bez obzira na dve pobede, istakao je Navaro da ovo još uvek nije maksimum tima.

"Super daleko smo od mesta na kojem želimo da budemo. Vis te mirniji jer smo dobili poslednje dve utakmice, ali smo i dalje predaleko od onoga gde želimo da stignemo. Napredak je dobra. Ipak, ima stvari koje moramo da radimo još bolje. Na boljim procentima šuta bili bi još bolji. Analizirajte sezonu 2022/2023 sa Unikahom. Imali smo site probleme do decembra, dok se svi nisu navikli na zahteve koje tražimo od igrača", zaključio je trener crveno-belih.

Svoja očekivanja pred utakmicu istakao je i Dejan Davidovac.

"Očekujem fizički jaku utakmicu. Francuska ekipa koja je fizički jaka. Ima tu par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem ekipama".

Reprezentativac Srbije takođe je komentarisao to što Zvezda putuje u Francusku bez klasičnog centra.

"Ostali smo i bez drugog centra, ali daćemo svoj maksimum, prilagoditi se i zadržati šansu da nastavimo u istom ritmu".

Istakao je krilni igrač crveno-belih koliko znači trijumf protiv Dubaija.

"Svaka pobeda nam mnogo znači, prvenstveno za podizanje samopouzdanja. Istina, nismo izgledali najbolje na početku sezone, ali nije ni vreme da izgledamo najbolje. Teško gostovanje svakako jeste, ali ćemo se truditi da nastavimo pozitivan trend".