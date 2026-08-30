Saša Ilić: Nisam došao kao neki tutuban, spremao sam se; biće Partizanu bolje, jer gore ne može

"Da napravimo retrospektivu - posle poraza od Mladosti podneo sam ostavku. Uprava me je zamolila da zbog delikatne situacije vodim i utakmicu protiv Hetafea. U međuvremenu smo imali i sastanak sa navijačima. Dali su nam podršku, jer misle da je ovo najbolja ekipa za ozdravljenje Partizana. Svesni su da nismo u najboljoj situaciji, ali nam veruju", započeo je Ilić.

"Ono što se meni desilo na poslednjoj utakmici, počev od ispunjenog stadiona, atmosfere i podrška koju sam dobio, obavezuje me da ostanem na ovom mestu. Ja sam čovek od reči, međutim neke stvari su se promenile. Znate da imam poseban odnos sa navijačima. Ipak, taj doživljaj u četvrtak, to je bilo neverovatno. Nisam mogao tako nešto ni u najluđim snovima da zamislim. Tako da nastavljamo dalje. Sada imam obavezu da radim još jače, da poverenje ljudi koje sam dobio opravdam. I ubeđen sam da će sve izgledati mnogo bolje".

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Ilić kaže da ne traži alibi, ali da bi svi trebalo da budu svesni u kakvoj je situaciji Partizan...

"Možda smo malo nerealni. Tu smo gde jesmo, sve što se dešava je određeni proces. Ograničeni smo budžetom, ne možemo da se razbacujemo novcem. Takođe, puno igrača došlo je iz faze neigranja... Nikad nemaš vremena, nadaš se da će se desiti - nije se desilo. Da li će biti potrebno vremena - pa hoće. Meni je drago što smo dobili podršku od navijača, oni veruju da je ovo pravi put, i ja ću se truditi, što se tiče mog stručnog dela, da mi to odradimo kako treba, da izgledamo kako Partizan treba da izgleda. Ovde sam proveo toliko godina, znam kako Partizan treba da igra, kako igrači treba da se ponašaju. Težiću ka tome. Biće bolje. Kada? Ne znam, ali biće sigurno".

O tome koliko je sam spreman i kompetentan da vodi ekipu u ovako delikatnom momentu rekao je:

"Ja sam se pripremao za ovo. Znao sam da će jednog dana doći. Stvarno sam se spremao... Kada sam završio igračku karijeru, počeo sam da se bavim ovim poslom. Nisam došao kao neki tutuban. Uvek sam imao određeni pomak u odnosu na prethodnu sezonu. Ponovo se vraćam na podršku - to i meni i svima u klubu daje vetar u leđa. Šta će biti na kraju ne znam. Mogu samo da se nadam se da će biti bolje, jer gore ne može".

Ilić je svestan neprijatnosti kada se baci pogled na tabelu...

"Ne gledam tabelu, možda bih pogledao da smo prvi. Ovako - boli me. Partizan je tu gde jeste. Partizan mora da beleži pobede. Ostali su nam samo prvenstvo i Kup Srbije. Svesni smo toga svi, počev od mene, preko igrača, do uprave. Nadam se da je sutra neki novi početak, da će Partizan izaći sa velikom željom, jer samo tako, kao tim, možemo da delujemo dobro. I verujem da će to biti dobro. Igrači su više nasmejani nego prethodnih nedelja, dobili su ovacije. Ali to je sve sada prošlost, sledi nova utakmica - u fudbalu je tako. Igrači su svesni gde se nalaze na tabeli. Ne sećam se da je Partizan nekad u istoriji bio tako nisko, to mora da im bude motiv".

Tema su očekivano bili i Ibrahim Zubairu i Demba Sek...

"Zubairu i dalje trenira odvojeno, od njega samog zavisi da li će se i kada vratiti. Pričam sa njim, dao sam mu određene smernice kako igrač Partizana treba da se ponaša. Mislim da je toga svestan. Sek je odigrao dobru utakmicu, pokazao da Partizan može puno da dobije od njega. Oscilacije koje mu se dešavaju mora da smanji na minimum, mislim da puno može da donese. Nadam se da će nastaviti u ovom ritmu".

Što se samog meča protiv OFK Beograda tiče, Ilić veruje da bi injekcija samopouzdanja dobijena u četvrtak mogla da utiče na izdanje crno-belih i konačan rezultat.

"Izuzetno bitan meč za nas. Već smo dovoljno kikseva napravili, bodova izgubili... Igramo pred našom publikom, dolazimo iz odlične predstave protiv Hetafea i mislim da možemo da odigramo dobro, da odbradujemo navijače. Mi im do sada nismo davali povoda da dolaze na stadion, međutim ovo što su uradili na utakmici protiv Hetafea, cela ta atmosfera daje pozitivan naboj. Iako je ponedeljak, očekujem da dođu, jer su svesni koliko nam znače".

O rivalu...

"OFK Beograd voli da igra fudbal, ima brzinu u napadu. Ali uz dužno poštovanje OFK Beograda, puno toga zavisiće od nas. Te sve stvari gde su oni opasni moramo našim načinom igre da neutrališemo. Svesni smo svega toga", zaključio je Ilić.

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Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama