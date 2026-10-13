Nevolja za Real: Ko zna kad će se Dek vratiti na teren

Real Madrid je u zvaničnom saopštenju naveo da je igraču dijagnostikovana prednja nestabilnost levog ramena nakon iščašenja, te da će u narednim danima biti podvrgnut operaciji. U saopštenju nije precizirano vreme oporavka; generalno, potpuni oporavak traje od četiri do 12 nedelja kod nehirurškog lečenja, dok se taj period produžava na četiri do šest meseci ukoliko se izvrši operacija radi stabilizacije ramena.

Dek je propustio utakmicu protiv Partizana prošlog četvrtka, kao i nedeljni ligaški meč protiv Manrese. Tokom pripremnog perioda postupalo se oprezno zbog ovog problema, nakon što je iščašio rame igrajući za Argentinu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Posle nekoliko dana odmora, vratio se na teren u dresu Real Madrida i nastupao kako u domaćem prvenstvu, tako i u Evroligi, sve do ovog novog problema.

Nakon pobede nad ekipom Manrese, trener Pedro Martinez je upozorio novinare da je povreda koju je zadobio 31-godišnji Argentinac „ozbiljnija nego što se očekivalo”. Pozvao je sve da prate zvanično saopštenje kluba o situaciji i načinu medicinskog tretmana, kako bi se obezbedio najbolji mogući oporavak ramena, koje će zahtevati rehabilitaciju radi ponovnog uspostavljanja pune funkcionalnosti.

Dek i dalje ima ugovor sa Real Madridom za ovu i narednu sezonu. Razne povrede predstavljale su teret za ovog igrača koji je, s druge strane, veoma svestran i uvek koristan različitim trenerima u čijim je sastavima igrao. Sada bi veću minutažu trebalo da dobiju Okeke, Abalde i posebno Gabrijele Proćida.