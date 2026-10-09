Ništa od Sferopulosa, Poeta ostaje na klupi Milana

Pomenuti izvor navodi da je istina da klub nije očekivao rezultatski ovako težak start, kao i tri uzastopna poraza. Međutim, to ne menja činjenicu da Poeta uživa apsolutno poverenje, kao čovek koji je na klupi nasledio Etorea Mesinu i osvojio duplu krunu u Italiji.

Ono što u ovom momentu igra kao argument jeste da je Olimpija tokom leta promenila veliki broj igrača. Otišli su neki od nosilaca iz prošle sezone poput Ševona Šildsa, Armonija Bruksa, Zeka Ledeja i Džoša Niba.

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Klub su napustili i brojni igrači koji su bili tu da daju podršku iz drugog plana, dok su stigle novajlije u liku Mozesa Rajta, Darijusa Tomposna, Aleka Pitersa, Ar Džeja Kola... Jasno je da je sve to potrebno uigrati, ali da objektivno gledano ovaj sastav na papiru deluje slabije.

Kada je reč o dosadašnjim rezultatima, Manekeni su u uvodnoj rundi izgubili od Partizan Mozzart Beta, potom savladali Virtus, a onda upisali neuspehe na gostovanjima Baskoniji i Makabiju. Sledeći meč Olimpija igra protiv Reala i tu je teško očekivati trijumf, ali, kako sada stvari stoje, Poeta je siguran na klupi milanskog velikana.