Ništa od Sferopulosa, Poeta ostaje na klupi Milana
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 20:51
Tvrdi tamošnji ANSA
Usled neočekivano lošeg starta milanske Olimpije u Evroligi, počelo je sve glasnije da se priča o smeni Đuzepea Poete, kao i to da je prvi kandidat za klupu Manekena Janis Sferopulos, ali, izgleda da od toga (barem još uvek) neće biti ništa.
Kako javlja italijanski ANSA, prema informacijama koje dolaze iz samog vrha milanskog kluba, Olimpija ima puno poverenje u trenutnog šefa struke.
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Pomenuti izvor navodi da je istina da klub nije očekivao rezultatski ovako težak start, kao i tri uzastopna poraza. Međutim, to ne menja činjenicu da Poeta uživa apsolutno poverenje, kao čovek koji je na klupi nasledio Etorea Mesinu i osvojio duplu krunu u Italiji.
Ono što u ovom momentu igra kao argument jeste da je Olimpija tokom leta promenila veliki broj igrača. Otišli su neki od nosilaca iz prošle sezone poput Ševona Šildsa, Armonija Bruksa, Zeka Ledeja i Džoša Niba.
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Klub su napustili i brojni igrači koji su bili tu da daju podršku iz drugog plana, dok su stigle novajlije u liku Mozesa Rajta, Darijusa Tomposna, Aleka Pitersa, Ar Džeja Kola... Jasno je da je sve to potrebno uigrati, ali da objektivno gledano ovaj sastav na papiru deluje slabije.
Kada je reč o dosadašnjim rezultatima, Manekeni su u uvodnoj rundi izgubili od Partizan Mozzart Beta, potom savladali Virtus, a onda upisali neuspehe na gostovanjima Baskoniji i Makabiju. Sledeći meč Olimpija igra protiv Reala i tu je teško očekivati trijumf, ali, kako sada stvari stoje, Poeta je siguran na klupi milanskog velikana.