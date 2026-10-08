Nova kazna Evrolige za Crvenu zvezdu

Kada je reč o sankcijama za druge timove, mera je izrečena i Žalgirisu. Litvanski tim kažnjen je zbog transparenta koji se pojavio na utakmici protiv Olimpijakosa.

Žalgiris će morati da plati sumu od 30.000 evra, a ujedno mu je izrečena kazna ograničenja kapaciteta dvorane na 80 posto u jednoj od narednih utakmica elitnog takmičenja. Kada je reč o Evrokupu, sankcionisan je Erdem Džan. Trener Turk Telekoma imao je oštar verbalni okršaj na utakmici protiv Tenerifa na kojoj je isključen, a zbog tog incidenta moraće da plati kaznu u visini od 10.000 evra.