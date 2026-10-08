Nova kazna Evrolige za Crvenu zvezdu
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 08.10.26. | 19:25
Crveno-beli moraju da plate iznos od 7.000 evra
Evroliga je ponovo kaznila Crvenu zvezdu, ali na sreću ne preterano oštro.
Elitno evropsko takmičenje izreklo je crveno-belima kaznu u iznosu od 7.000 evra zbog, kako se navodi, uvredljivog skandiranja navijača na utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva u drugom kolu. Ovakva odluka Evrolige doneta je na osnovu člana 29.2f Disciplinskog pravilnika Evrolige.
Izabrane vesti
Kada je reč o sankcijama za druge timove, mera je izrečena i Žalgirisu. Litvanski tim kažnjen je zbog transparenta koji se pojavio na utakmici protiv Olimpijakosa.
Žalgiris će morati da plati sumu od 30.000 evra, a ujedno mu je izrečena kazna ograničenja kapaciteta dvorane na 80 posto u jednoj od narednih utakmica elitnog takmičenja. Kada je reč o Evrokupu, sankcionisan je Erdem Džan. Trener Turk Telekoma imao je oštar verbalni okršaj na utakmici protiv Tenerifa na kojoj je isključen, a zbog tog incidenta moraće da plati kaznu u visini od 10.000 evra.