Nova sezona, stare priče: Barcokas i Oli na tapetu, PAO traži oduzimanje bodova

Protiv Olimpijakosa i njihovog trenera Jorgosa Barcokasa podneta je i četvrta prijava od strane Panatinaikosa, za četiri različite utakmice. Žalili su se Evroligi, ustanovama ESAKE (Grčki savez klubova profesionalne košarke) i EFIPID (Etička komisija Olimpijskog komiteta Grčke), svima redom.

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I nije samo do suđenja. Panatinaikos je podneo prijavu protiv Olimpijakosa i zatražio da se crveno-belima oduzmu dva boda jer su prekršili pravila. Razlog zbog kog iz atinskog velikana traže kaznu i oduzimanje dva boda jeste taj što je Olimpijakos podneo tužbu protiv Dimitrisa Janakopulosa pred redovnim krivičnim sudom, što je u suprotnosti sa pravilnikom ESAKE. Prema tom pravilniku, konkretno je predviđena zabrana obraćanja redovnim sudovima, odnosno pokretanja postupaka pred redovnim pravosuđem.

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

Zanimljivo, javnost je o tom potezu Panatinaikosa obavestio Olimpijakos zvaničnim saopštenjem.

"Danas (08.10) smo primili prijavu KK Panatinaikos sportskom sudiji ESAKE protiv trenera Barcokasa zbog utakmice Iraklis – Olimpijakos. Ovo je četvrta prijava koja nam je stigla i koja nam je u poslednjih nekoliko dana. Prethodno je podneta prijava protiv njega zbog utakmice Virtus Bolonja – Olimpijakos sportskom sudiji Evrolige, zatim prijava protiv trenera pred EFIPID zbog prošlosezonske utakmice Dubai – Olimpijakos, kao i prijava protiv Olimpijakosa sportskom sudiji ESAKE zbog podnošenja tužbe protiv Dimitrisa Janakopulosa zbog njegovog nedozvoljenog ulaska na teren OAKA tokom prošlogodišnjeg finala, kojom se traži da budemo kažnjeni oduzimanjem dva boda", navodi se.

Šta će biti i kako će se ovo završiti, na kraju će morati svi navedeni organi da odluče, mada ti procesi znaju da se posebno oduže. Ili da se jednostavno odbace...