Olman i Stivens svesni veličine Obradovića: Znamo da ga ljudi vole, ali želimo da pobedimo

Američki organizator igre Kajl Olman ističe da ga odličan ovosezonski start (3-1) u elitnom takmičenju uopšte ne iznenađuje, jer je od prvog dana verovao u kvalitet grupe ljudi sa kojom deli svlačionicu. „Nisam kalkulisao niti razmišljao o tome kakav bismo skor mogli da imamo posle uvodna četiri kola. Znao sam samo da radimo i igramo izuzetno jako, da imamo sjajnu grupu momaka, pa sam verovao da je ovako pozitivan rasplet moguć. Išao sam iz meča u meč sa jasnim stavom da uvek dam svoj maksimum” , poručuje Olman u razgovoru za Mozzart Sport.

Dolazak Željka Obradovića u Beograd nosi posebnu emocionalnu težinu za navijače. „Za mene lično to nije posebna utakmica u tom emotivnom smislu, ali sam apsolutno svestan da za mnoge ljude ovde jeste. Nisam bio u klubu ranije, pa ne mogu da osećam isto što i navijači jer mi on nije bio trener, ali poštujem sve to u potpunosti. Razumem emocije koje postoje na tribinama, ali moj fokus je isključivo na onome što se dešava između linija parketa.”

Činjenica je da je Panatinaikos trenutno verovatno najjači protivnik koji može da vam dođe u Evroligi... „Panatinaikos ima izuzetno duboku rotaciju i kvalitet na svim pozicijama. Svesni smo da nas čeka pakleno teška utakmica. Ovo je nedelja sa duplim programom, moraćemo da potrošimo svu raspoloživu energiju, ali najpre moramo da odigramo maksimalno borbeno” .

Na pitanje šta predstavlja najveću snagu ovog obnovljenog tima Partizana, bek crno-belih bez ikakve dileme izdvaja fantastično zajedništvo i hemiju koja je izgrađena u rekordnom roku... „Izuzetno smo povezani i čvrsti kao celina. Ono što je najvažnije, u ovoj ekipi nema nikakvog ega, svi do jednog žele samo i isključivo pobedu. To počinje van terena, u svlačionici, a onda se na prirodan način prenosi i na sam parket. Imamo sjajnog, izuzetno nesebičnog lidera u Karliku Džonsu, koji daje sve od sebe za tim, a svi mi ostali pratimo njegov primer” .

Sa druge strane, snažni krilni košarkaš Lamar Stivens oporavio se od neugodne povrede šake i ponovo je na raspolaganju Đoanu Penjaroji. Otkrio je kako je došlo do peha na meču protiv Pariza i zašto mu je bilo od presudnog značaja da se što pre vrati u takmičarski pogon.

„Išao sam na blokadu, zakačio bih loptu, ali je usledio faul ispod koša pa je lopta otišla više nego što sam očekivao. Polovinom šake sam zakačio loptu, a palcem udario direktno u tablu. To je izuzetno neugodna povreda koja zna da te muči i na najmanji dodir, ali se sada osećam veoma dobro. Najvažnije je što sam tokom pauze mogao neometano da trčim, tako da sam zadržao odličan nivo kondicije”, otkriva Stivens.

Amerikanac naglašava da je megdan sa Panatinaikosom velika prilika za novo dokazivanje kompletne ekipe.

„Znam da je njihov sadašnji trener prošle godine bio ovde, kao i pojedini igrači prethodnih sezona. Ali Panatinaikos je pre svega sjajan evropski klub i svaki put kada dolaze u naš grad, to je fantastična prilika da skinemo skalp jednoj od najboljih ekipa u Evroligi.”

Osvrnuo se Stivens i na čestu predrasudu u javnosti da inostrani igrači ne mariti dovoljno za regionalna i domaća takmičenja u odnosu na elitnu Evroligu.

„U Americi jednostavno ne postoji koncept 'domaće lige' van NBA, pa je za sve nas to u početku mentalna tranzicija. Meni je prošle godine bilo izuzetno teško da zadržim isti nivo fokusa na utakmicama koje nisu evroligaške. Međutim, ovaj tim Partizana je u potpunosti posvećen tome da pobedi svaki put kada izađe na teren — bilo da je u pitanju trening, ABA liga ili Evroliga. Nije lako održati taj kontinuitet, ali to je stav koji moramo da gradimo i čuvamo.”

Propušteni meč protiv Real Madrida u prošlom kolu teško mu je pao.

„Teško mi padne doslovno svaka utakmica koju moram da posmatram sa klupe. Protiv Reala nismo odigrali loše, bila je to velika lekcija za nas. Start od 3-1 je odličan, ali je sezona izuzetno duga. Najvažnije je da zadržimo ovaj zamajac i nastavimo u istom ritmu”, zaključuje Stivens.