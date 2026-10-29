Navaro: Ne smemo da poletimo, nedostaje nam dosta toga

Kako se osećate posle ovakve pobede?

"Nikada ne smemo da poletimo u pobedi, ni da se unizimo u porazu, to je to".

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Da li je Koloko bilo ono što je falilo Zvezdi?

"Koloko je takav igrač. On je nam falio, takvog smo košarkaša tražili. Ipak, pre njega tim je radio tri meseca, naporno radio. Ne radi se samo o Koloku, ali ovo je tek deveto kolo, ima još mnogo mečeva do kraja"

Svestan je španski trener da sledi težak raspored?

"Svaka utakmica je drugačiji izazov. Drugačija odbrana, drugačiji problemi koje moramo da rešavamo. Narednih sedam od osam mečeva igramo u gostima, to je težak raspored. Moramo da napredujemo, u skoku, kvalitetu blokova, komunikaciji i tako dalje".

Ključ pobede bio je u odbrani nad Andreasom Obstom?

"Igrali smo drugačije odbrane na njemu u zavisnosti ko je na terenu. Tri vrste odbrane smo promenili, to je kvalitet koji imamo. Imamo 12 igrača u rosteru i još četiri sa strane. Nekada ćemo donositi dobre odluke i pobediti, ali ovo je košarka, nekada ćemo izgubiti jer ne možemo uvek sve da predvidimo".