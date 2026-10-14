Pao prvi trenerski otkaz u Evroligi, Perasović se vratio

Ostavlja italijanski stručnjak Baskoniju na dnu tabele Evrolige sa samo jednom pobedom, ali i na vrhu španskog prvenstva posle tri odigrana meča. U Evroligi su pobedili samo Olimpiju Milano u drugom kolu, dok su poraženi od Valensije, Bešiktaša, Dubaija i Olimpijakosa, poslednja tri navedena meča kod kuće. Nije išlo, ne štima više, i odlučili su da je najbolje da dođe do rastanka i da i jedni i drugi potraže nešto novo.

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Posle nešto više od godinu dana saradnje, Baskonija je saopštila Galbijatu da može da spakuje kofere jer je ugovor raskinut.

"Baskonija i Paolo Galbijati okončali su saradnju koja je počela u avgustu 2025. godine. Klub je danas obavestio italijanskog stručnjaka o odluci da raskine ugovor s njim, čime je Galbijati završio mandat na klupi baskijskog tima. Hvala ti puno, Paolo", stoji u saopštenju španskog kluba.

Galbijati je vodio ekipu na ukupno 87 utakmica, od čega 43 u Evroligi, 40 u španskoj ligi i četiri u Superkupu i Kupu kralja. Upravo u Kupu kralja Baskonija je pod njegovim vođstvom osvojila trofej prošlog februara.