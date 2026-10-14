Pariz ranjen stiže u Beograd: Hifi povređen, Etjen promašio pobedu pred Zvezdu

Očekivano, igralo se brzo, na veliki broj poseda i rešavanje istih u ranom napadu, što je stil i jedne i druge ekipe, pa obračun ovakvih ekipa nije mogao drugačije da prođe. Pariz je bio bez najboljeg igrača Nadira Hifija, čoveka sa najviše šuteva u timu, što je automatski značilo da sve te lopte moraju da se raspodele u ekipi iz glavnog grada Francuske. Ako ne bude igrao u Beogradu protiv Crvene zvezde u petak, tačno se zna ko će biti glavni šerif kada njega nema. To je definitivno Tajson Etjen, koji se nije libio da u prvoj četvrtini već šutne četiri trojke i da u tom ritmu nastavi dalje i u ostalim deonicama.

Jednostavno, imao je zeleno svetlo i ne samo on, nego ko god je hteo, imao je slobodu da šutne. Zanimljivo je bilo gledati i iskusnog Ti Džeja Vorena, jer je nekada ozbiljan igrač u NBA ligi taj koji kada se 'zapali', ne mogu da ga ugase protivnički defanzivci kao košarkaški vatrogasci. Odličan je bio bivši NBA košarkaš i veoma raspoložen, ali nikako da neko dođe još i pogura, pa je zato Virtus iskoristio priliku i na veliki odmor otišao sa pet poena viška. Malkice bolju odbranu su igrali i daleko bolji napad, zbog čega su imali višak.

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Nije Pariz poznat po odbrani naravno, nastavili su po svome da šutiraju i šutiraju, pa je čitavo drugo poluvreme bio egal. Koš za koš, posed za posed i kada je bilo nerešeno na pet, šest minuta do kraja, jasno je bilo da će ovde odlučivati jedna lopta. Na jednoj strani Olston, Kar i Mur su bili sjajni, na drugoj ko god da je dobio loptu je izmišljao neke poene i posle trojke Erere u njegovom stilu, ušlo se sa nerešenim rezultatom u poslednja tri minuta.

Razigrao se Faj za Pariz u toj završnici. Igrao je dobru odbranu, isporučio i u napadu, međutim Olston je spolja bio ubojit jer je pogađao trojke kao od šale, a posle pete na meču kada je pocepao mrežicu iz ugla doneo je tri poena viška Virtusu. Mogao je Kar da donese plus pet, ali je promašio dva teška šuta, da bi zatim neverovatnu trojku pogodio Etjen. Bek je po prijemu lopte šutnuo iz levog ugla u padu, da bi mu odgovorio Trent Frejzer pogotkom spolja na isteku napada za novih +3 na tridesetak sekundi do kraja.

Da ne bude sve normalno u završnici pobrinuo se i gospodin koji radi za zapisničkim stolom jer se oglasila sirena bez ikakvog razloga i prekinula napad Virtusa, koji je morao da se ponovi i to da opet izvode loptu iz koša, pod velikim pritiskom. Snašli su se i Kar je dobio dva slobodna bacanja posle brzog faula Etjena. Ubacio je tek jedno, tako da je ostao poslednji napad za Pariz, za produžetak ili pobedu. Posle tajm-auta, Etjen je preuzeo odgovornost i hteo je da gađa za pobedu, što i jeste učinio – ali nije pogodio i Pariz je izgubio.

Do trijumfa su goste predvodili Derik Olston Džunior sa 23 poena (5/7 za tri), Mur sa 14 poena, sedam skokova i tri asistencije, Belo sa 12, Kar sa 11 poena i šest asistencija, Dijuf sa 11 poena i Dijara sa osam poena i 11 skokova.

Kod Pariza su se istakli Etjen sa 23 poena (7/17 za tri) i sedam asistencija, Ti Džej Voren sa 19, Erera sa 12 i Faj sa deset poena i sedam skokova.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv u toku

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos 97:102

/Mirotić 19 - Montero 26/

Sreda

Hapoel Tel Aviv - Bešiktaš 100:82

/Brajant, Micić 16 - Žižić 17/

Efes - Bajern 93:101

/Šarić 21 - Vašington 21/

Pariz - Virtus 94:96

/Etjen 23 - Olston 23/