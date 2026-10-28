Partizan Mozzart Bet na mestu prošlosezonskog sunovrata: Vreme je da Vilerban postane pista za uzlet

Sada, Partizan Mozzart Bet okršaj u Francuskoj (večeras od 20 časova) u osmom kolu Evrolige dočekuje u odličnom raspoloženju i to posle dve velike pobede, jedna u elitnom takmičenju nad najvećim rivalo Crvenom zvezdom, a drugo na teškom abaligaškom gostovanju Spartaku u Subotici. Crno-beli se nadaju da ovog puta Asvel i Vilerban neće biti tačka pada, već pista sa koje Partizan Mozzart Bet uzleteti ka novim evroligaškim visinama.

Nedelja duplog kola je svakako zahtevna sama po sebi, a pred Đoanom Penjarojom i njegovim izabranicima je jasan zadatak, dobiti barem jednu od dve utakmice i tako nastaviti pobednički niz. Ako je reč o konkurenciji između Asvela i Žalgirisa, svakako da je veća šansa za brejk na periferiji Liona, pogotovo kada se uzme u obzir da se Asvel muči u poslednje vreme.

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Nije ekipa Tonija Parkera izgledala dobro za vikend u domaćem šampionatu, niti nedeljama unazad kada je reč o Evroligi i crno-beli u ovom momentu deluju kao tim koji apsolutno može da iskoristi momentum u kojem se Asvel nalazi i pobedi ga na njegovom parketu. Naravno, potrebno je da Partizan Mozzart Bet odigra na nivou na kojem je bio protiv Crvene zvezde, a da defanziva u potpunosti "udavi" ofanzivni potencijal tima iz Vilerbana.

Svakako da najveća opasnost preti od onih koji slove za udarne igle Ekipe iz Vilerbana. Potrebno je da se ne dozvoli Petiju Milsu, Džeju Krauderu i Ti Ti Vašingtonu da raspucaju, a ako neka ekipa ima potencijal da ukroti momke sa bogatim NBA iskustvom, onda je to svakako Partizan. Svakako biće ovo duel ekipa od kojih je francuski predstavnik, barem po brojkama, pokazao više ofanzivno, dok je defanziva na strani gostiju. Neophodno je da čvrstina prve odbrambene linije bude na visini zadatka i zaustavi najtalentovanije, ali ijedno i najstarije igrače domaćina (Mils 38, Krauder 36 godina).