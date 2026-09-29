Penjaroja: Moramo da igramo kao tim; imamo najvažnije navijače na svetu

Španski stručnjak prvo se osvrnuo na reakciju svog tima posle uvodnih minuta i način na koji su crno-beli uspeli da preuzmu kontrolu nad mečom.

"Srećan sam zbog važne pobede za nas, prve na gostovanju. Posebno sam zadovoljan jer je tim veoma dobro odreagovao nakon prva tri-četiri minuta utakmice. Mislim da tada nismo igrali sa energijom sa kojom moramo da se takmičimo protiv Pariza, ali nakon toga smo zaigrali sa mnogo više energije, bili smo pažljivi i na kraju mislim da smo kontrolisali ritam utakmice. Moramo da igramo zajedno, nebitno da li neko igra jedan ili pet minuta".

Na pitanje koliko mu znači podrška navijača Partizana, koji ekipu prate gde god da igra, odgovorio je:

"To je veoma važno. Imam sreće, jer je veliko iskustvo biti trener Partizana. Prošle sezone slična situacija je bila u Parizu. Imamo najvažnije navijače, ne samo u Evropi, već na svetu".