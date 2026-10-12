Penjaroja: Znam da navijači mnogo vole Željka, vidim da poštuju i mene

Povratak Željka Obradovića u Beograd podiže temperaturu pred utakmicu do usijanja, ali Penjaroja sa velikim poštovanjem govori o legendarnom treneru Partizana i veruje u zrelost domaće publike. „Svestan sam da je ovo posebna utakmica. Nemam nikakvu sumnju da će naši navijači prirediti Željku veličanstven doček. Ali isto tako nemam sumnju da će, čim sudija podbaci loptu, stvoriti sjajnu atmosferu i pružiti ogromnu podršku Partizanu.”

Španski stručnjak se na samom početku osvrnuo na izuzetnu formu grčkog velikana, ali i na specifičnost samog duela. „Očekuje nas velika utakmica sutra, protiv rivala koji je verovatno u najboljoj formi u celoj ligi. Za domaće navijače ovo je mnogo više od obične utakmice, ali nama trenerima i igračima je ipak najvažniji sam teren. Zadatak je izuzetno težak jer je Panatinaikos u prva četiri kola prosto 'razbio' svoje rivale – sve utakmice su dobili sa više od 20 poena razlike i sve rešili već u prvoj četvrtini. Oni su pravi 'Ol-star' tim, kako na terenu, tako i na klupi” , počeo je Penjaroja .

Na pitanje o njegovom odnosu sa navijačima koji ga iz meča u meč sve više prihvataju, Španac dodaje.

„Apsolutno razumem situaciju. To što naši navijači gaje ogromnu ljubav prema Željku ne znači da ne poštuju mene ili bilo kog drugog trenera. Veoma sam zadovoljan kako me podržavaju, za mene je ogromna čast što vodim ovaj tim. Emocije pre meča su normalne, ali kad meč počne, svi smo na istom zadatku".

Penjaroja se dotakao i kadrovske situacije u timu, potvrdivši da ima široku rotaciju na rasponu.

„Jedini povređeni igrač u ovom trenutku je Derek Vilis. Svi ostali su tu, imamo 13 igrača u rotaciji koji mogu da nastupe i daju svoj doprinos.”

Govoreći o taktičkim pojedinostima i zvezdama rivala, Penjaroja je naglasio da opasnost ne preti samo od zvučnih imena poput Fransiska, Hejsa-Dejvisa, Jabuselea, Matijasa Lesora ili Isaka Bonge, već i od grčkih igrača koji prave ogromnu razliku.

„Svi pričaju o zvezdama, ali malo ko spominje da Panatinaikos svaku utakmicu počinje sa trojicom ili četvoricom grčkih košarkaša – Manzukasom, Mitogluom, Kalaicakisom, Rogavopulosom. Oni igraju na izuzetno visokom nivou i daju strašnu energiju timu. Moramo odigrati vrhunsku kolektivnu odbranu i biti na svom maksimumu ako želimo da imamo šansu za pobedu”, zaključio je šef struke crno-belih.